Marmaris'te Rahatsızlanan İki Kişi Tıbbi Tahliye Edildi

Marmaris Açıklarında Tıbbi Tahliye

Muğla'nın ünlü tatil beldesi Marmaris'te, denizde rahatsızlanan iki kişi, hızlı bir müdahale ile kurtarıldı. Olay, Marmaris açıklarında bulunan bir gezi teknesi ve yelkenli teknede meydana geldi.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında seyahat eden iki kişinin rahatsızlandığı bilgisi alındı. Bunun üzerine, acil durum ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Tıbbi Tahliye İşlemleri

Sahil güvenlik ekibi, anında olay yerine ulaşarak rahatsızlanan iki kişinin tıbbi tahliye işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Tahliye edilen kişilere, sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında tekne ve yelkenlide rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında tekne ve yelkenlide rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.