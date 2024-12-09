Marmaris'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Marmaris'te Yağışlarla Mücadele Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Dünden bu yana aralıksız süren ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, ilçede 24 saatte metrekareye 182 kilogram yağmur düşmesine neden oldu.

Özellikle Araç Sürücüleri Zor Anlar Yaşadı

Yağışlar, su birikintilerine yol açarak araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Belediyeye bağlı ekipler, rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Kaya Düşmeleri ve Erozyon Sorunları

Turunç ve İçmeler Mahallelerinde dağlardan kaya parçaları yuvarlandı ve oluşan erozyon nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi. Bu sebeple, Turunç ve İçmeler arasındaki kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Ayrıca, Marmaris-Menteşe kara yolunun yamaç kesimlerinden de kaya parçaları düştü.

Meteoroloji Uyardı

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, yağışlar yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular nedeniyle denizin renginin kıyı bölgelerde kahverengiye döndüğü bildirildi. Özellikle Uzunyalı ve İçmeler Plajlarında bu kahverengi görünüm belirgin hale geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler Plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler Plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.