Marmaris'te Tekneyle Kaçış Girişimi: 8'i FETÖ Sanığı, 11 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan şüphelilere ilişkin yürütülen operasyonda toplam 11 kişi tutuklandı.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yurt dışına çıkış yasağıyla yargılanmaları devam eden kişilerin kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kadırga Koyu açıklarında durdurdukları teknede 8 FETÖ sanığı ve onları yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma ve yargılama

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8 FETÖ sanığı ile 3 organizatör çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda toplam 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan yargılamaları süren 8 sanık ile 3 organizatör tutuklandı.