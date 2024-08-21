Marmolada Tepesi'nde İki Askerin Kalıntıları Bulundu

Marmolada Tepesi'nde Tarihi Keşif

İtalya'nın Alp Dağları'nde bulunan Marmolada Tepesi'nde, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşamını yitiren iki askerin kalıntıları keşfedildi.

Kesin Bilgiler ve Bulunma Kaynağı

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre, Alto Adige bölgesinin 2.700 metre yüksekliğindeki bu kesimde, 1915-1918 yılları arasında İtalya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında yaşanan "Beyaz Savaş" döneminde hayatını kaybeden piyadelere ait kalıntılar bulundu.

Kalıntıların, bir gezgin tarafından yaz sıcaklarının etkisiyle eriyen buzların ardından ortaya çıktığı belirtildi. Bu askerlerin naaşları, 100 yılı aşkın bir süredir bu bölgede gömülüydü.

Kalıntıların İncelenmesi ve Defin İşlemleri

Askerlerin kalıntıları, bulundukları yerden alınarak detaylı inceleme için gönderildi. Ardından Asiago'daki askeri kabristana defnedileceği öğrenildi.

İtalyan jandarması, askerlerin üniforma ve künyeleri üzerinden yaptıkları incelemede, bu askerlerin Como Tugayı'na bağlı olduklarını tespit etti. Kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.