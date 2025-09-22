Marsilya Belediyesi Beytüllahim ile Kardeş Şehir Oldu

Marsilya Belediyesi Beytüllahim'i Kardeş Şehir İlan Etti

Fransız kentinden Filistin'e güçlü dayanışma mesajı

Marsilya Belediyesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki Beytüllahim kentiyle kardeş şehir olma kararı aldı.

Yerel medyanın, Marsilya Belediyesinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre karar, Filistinlilerle "güçlü bir dayanışma ve kardeşlik" mesajı vermek amacıyla alındı.

Belediye yetkilileri, bu adımla iki şehir arasında diyaloğun ve kültürel bağların güçlendirilmesi hedeflendiğini belirtti.

Ayrıca, Fransa'nın bugün yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) konferansında Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlandığı sırada ülkede çok sayıda belediyenin, İçişleri Bakanlığı'nın yasağına rağmen binalarına Filistin bayrağı astığı kaydedildi.