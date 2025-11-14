MARSU, Hale Deresi'ndeki Atık Sorununu Atıksu Hattı ile Çözüyor

MARSU, Hale Deresi'ndeki Atık Sorununu Çözüme Kavuşturuyor

Artuklu'da atıksu hattı çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesindeki Hale Deresi'nde yıllardır açıktan akan atık suları bertaraf etmek amacıyla atıksu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Genel Müdürlük, 10 ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yürüttüğü yeni yatırımlarla şehrin altyapısını güçlendiriyor ve sürdürülebilir bir sistem oluşturuyor; aynı zamanda yıllardır süregelen altyapı sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyor.

Özel mülkler, ekili bağ ve bahçeler ile bölgenin dağlık yapısı nedeniyle çözülemeyen sorun, 13 Mart Mahallesindeki Hale Deresi'nde atık suların açıktan deşarj edilmesi noktasında etkili oluyordu. MARSU, mülk sahipleri ve vatandaşlarla yaptığı görüşmeler ve paydaşlarla yürüttüğü istişareler sonucunda sağlanan uzlaşmayla çalışmalara başladı.

Çalışma detayları

Yürütülen çalışmalar kapsamında 400 milimetre çapında 2 bin 55 metre ve 300 milimetre çapında bin 650 metre olmak üzere toplam 3 bin 705 metre betonarme boru döşeniyor.

Çalışmalar tamamlandığında atık sular bölgeden uzaklaştırılacak; çevre kirliliği ve kötü koku ortadan kalkacak, halk sağlığı ile bağ ve bahçeler korunacak.

Vatandaşlar, özel mülk sorunları nedeniyle yıllardır çözülemeyen sorunun MARSU'nun mülk sahipleriyle yürüttüğü görüşmeler ve paydaşlarla yaptığı istişareler sonucunda çözüme kavuşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek MARSU Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MARSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ARTUKLU İLÇESİNDEKİ HALE DERESİ’NDE YILLARDIR AÇIKTAN AKAN ATIK SULARI BERTARAF ETMEK AMACIYLA ATIKSU HATTI DÖŞEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.