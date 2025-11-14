MARSU, Hale Deresi'ndeki Atık Sorununu Atıksu Hattı ile Çözüyor

MARSU, Artuklu'daki Hale Deresi'ne yıllardır deşarj edilen atık suları önlemek için toplam 3.705 metre betonarme atıksu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:48
MARSU, Hale Deresi'ndeki Atık Sorununu Atıksu Hattı ile Çözüyor

MARSU, Hale Deresi'ndeki Atık Sorununu Çözüme Kavuşturuyor

Artuklu'da atıksu hattı çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesindeki Hale Deresi'nde yıllardır açıktan akan atık suları bertaraf etmek amacıyla atıksu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Genel Müdürlük, 10 ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yürüttüğü yeni yatırımlarla şehrin altyapısını güçlendiriyor ve sürdürülebilir bir sistem oluşturuyor; aynı zamanda yıllardır süregelen altyapı sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyor.

Özel mülkler, ekili bağ ve bahçeler ile bölgenin dağlık yapısı nedeniyle çözülemeyen sorun, 13 Mart Mahallesindeki Hale Deresi'nde atık suların açıktan deşarj edilmesi noktasında etkili oluyordu. MARSU, mülk sahipleri ve vatandaşlarla yaptığı görüşmeler ve paydaşlarla yürüttüğü istişareler sonucunda sağlanan uzlaşmayla çalışmalara başladı.

Çalışma detayları

Yürütülen çalışmalar kapsamında 400 milimetre çapında 2 bin 55 metre ve 300 milimetre çapında bin 650 metre olmak üzere toplam 3 bin 705 metre betonarme boru döşeniyor.

Çalışmalar tamamlandığında atık sular bölgeden uzaklaştırılacak; çevre kirliliği ve kötü koku ortadan kalkacak, halk sağlığı ile bağ ve bahçeler korunacak.

Vatandaşlar, özel mülk sorunları nedeniyle yıllardır çözülemeyen sorunun MARSU'nun mülk sahipleriyle yürüttüğü görüşmeler ve paydaşlarla yaptığı istişareler sonucunda çözüme kavuşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek MARSU Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MARSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ARTUKLU...

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MARSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ARTUKLU İLÇESİNDEKİ HALE DERESİ’NDE YILLARDIR AÇIKTAN AKAN ATIK SULARI BERTARAF ETMEK AMACIYLA ATIKSU HATTI DÖŞEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 400 MİLİMETRE ÇAPINDA 2 BİN 055 METRE VE 300 MİLİMETRE ÇAPINDA ...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı