Mart 2025'te Teknoloji ve Ekonomi Gündemi

Cyberus Kurucusu Maksimov: Türkiye Siber Güvenlikte Güçlü Olmalı

Uluslararası siber güvenlik kuruluşu Cyberus'un kurucu ortağı Maksimov, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, Türkiye'nin siber güvenlik alanında güçlü olmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Maksimov, "Bence Türkiye'nin siber güvenlik konusunda çok güçlü olmaktan başka çaresi yok. Türkiye çok sayıda ve kendi kendine yeten endüstriye sahip," dedi.

Maksimov ayrıca, yapay zekanın dramatik bir şekilde yayılmasına hazırlık için doğru mimarilerin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. (Emre Gürkan Abay/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cross4Cloud: Yerli Girişim Küresel Arenaya Çıkıyor

Yerli girişim Cross4Cloud, bulut teknolojileri alanındaki inovasyonuyla dikkat çekiyor. Kurucu ortak Ercan Yeşil, "Amacımız dünyada şu anda var olmayan ancak büyük oyuncuların global raporlarına teknoloji trendi olarak girecek bir teknolojiyi, Türk firması olarak dünyaya sunmak," dedi.

CSA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uner ise Cross4Cloud'un, CSA Star Belgesi'ni Türkiye'den alan 7 firmadan biri olarak devlerle arasında yer aldığını açıkladı. (Muhammet Fatih Kabasakal-Abdulkadir Günyol/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Fergani Uzay İkinci Uydusunu Fırlatmaya Hazırlanıyor

Fergani Uzay, bu yıl içinde ikinci uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor. Danışman Arif Karabeyoğlu, "Ocak ayı içinde ilk uydumuz fırlatıldı. Bu sene içinde bir tane daha uydu fırlatılacak. Üzerinde kendi geliştirdiğimiz faydalı yükleri de var," dedi.

Karabeyoğlu, bu uyduları farklı yörüngelere götürecek araçların fırlatılacağını da sözlerine ekledi. (Dilara Zengin/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AB Elektrikli Araç Pazar Payında Düşüş Yaşıyor

Avrupa Birliği'nde elektrikli otomobillerin pazar payı 2024'te %13,6'ya geriledi. 2023 yılı itibarıyla toplam otomobil satışları ise 10,6 milyona ulaştı. En çok satış yapan markalar arasında ise Volkswagen, Toyota, BMW, Skoda ve Renault ön plana çıktı. (Emirhan Yılmaz/İstanbul)

Fransa'da Ramazan ve İlim Ayı

Fransa'daki Al Bayyinah kitabevi, Ramazan ayı boyunca Müslümanların uğrak noktası haline geldi. Kurucusu Thomas Sibille, "Ramazanda camiler gibi kitabevleri de dolu. Bu, Müslüman toplumunun okumanın önemini anladığını gösteriyor," diye konuştu. (Esra Taşkın/Argenteuil) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Altın Fiyatlarında Yükseliş Bekleniyor

Uzmanlar, altının ons fiyatında yukarı yönlü trendin devam edeceğini öngörüyor. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, hedefin 3 bin 200 dolar civarında olduğunu belirtti. Ak Yatırım Stratejisti Uraz Çay ise altının 3 bin dolar seviyesinin dirençten desteğe doğru evrileceğini düşündüğünü aktardı. (Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

Kapadokya: Bayram ve Ara Tatil Yoğunluğu

Kapadokya'da Ramazan Bayramı ve ara tatil için yüzde 100 doluluğa yaklaşılmakta. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yoğun rezervasyon aldıklarını aktardı. Otel müdürü Özkan Öz ise tesisin tamamının dolduğunu belirtti. (Behçet Alkan/Nevşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Okul Heyecanını Huzurevinde Yaşadı

İstanbul'daki huzurevi sakinlerinden birisi olan Satı Hunatoğlu, 62 yaşında okul önlüğü giymenin mutluluğunu yaşadı. Hunatoğlu, "Ağlıyordum sürekli, bundan sonra güleceğim. Çocukluğumu hissediyorum," ifadelerini kullandı. (Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Manchester United'ın Yıldızı: Bruno Fernandes

Portekizli futbolcu Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United'da 44 maçta 16 gol ve 15 asistlik performansı ile dikkat çekiyor. Fernandes, penaltılardaki başarısıyla "Penandes" lakabını bir kez daha hak etti. (Emre Aşıkçı/İstanbul)

40 Yaş Üstü Sporcular Zirvede

Sporda 40 yaş eşiğini aşan dünya yıldızları, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Lindsey Vonn, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso, genç sporculara örnek olmaya devam ediyor. Bu yıldızlar, kariyerlerine rekorlar ve başarılar eklemeyi sürdürüyor. (Salih Ulaş Şahan/Ankara)

Hatayspor'dan Kalma Mücadelesi

Hatayspor, Süper Lig'de kalma mücadelesinde son 4 haftada 9 puan topladı. Bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanan bordo-beyazlı ekip, puanını 19'a çıkararak ligde kalma umudunu sürdürüyor. (Serkan Avci/Mersin)