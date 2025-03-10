Mart Ayında Ardahan Göle'de Sıfırın Altında Dondurucu Soğuklar

Ardahan Göle'de gece sıcaklık sıfırın altında 18,5 derece olarak ölçüldü, sis ve buzlanma etkili oldu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:23
Mart Ayında Ardahan Göle'de Sıfırın Altında Dondurucu Soğuklar

Ardahan Göle'de Dondurucu Soğuklar Devam Ediyor

Ardahan'ın Göle ilçesinde dondurucu soğuklar, Mart ayında da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerinde termometreler, sıfırın altında 18,5 derece ile bu yılın en düşük sıcaklıklarını kaydetti.

Hava Durumu ve Etkileri

İl merkezinde ise sıcaklık sıfırın altında 14 derece olarak ölçüldü. Bu aşırı soğuk hava, bölgede sis ve buzlanma oluşumuna neden oldu. Ağaçlar kırağıyla kaplanırken, çatılarda uzun buz sarkıtlarının oluşması dikkat çekti.

Dondurucu soğukların devam etmesi, günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyerek, dikkatli olunması gereken bir durumu ortaya koyuyor.

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