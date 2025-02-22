Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Mart'ta Fatura Zamı Yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son zamanlarda tartışmalara neden olan elektrik ve doğalgaz faturalarındaki zamlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, nisan ayına kadar herhangi bir fiyat artışı öngörmediklerini belirterek vatandaşları rahatlatan bir haber verdi.

Nisan Ayı Beklemede

Bayraktar, TGRT'de katıldığı bir programda, "Hedefimiz, mümkün olduğu kadar oluşan maliyetleri vatandaşlarımıza yansıtmamak. Bu anlamda bu kışı doğal gaz ve elektrikte, hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiyoruz. Nisan ayına kadar hanehalkı için bir fiyat artışı öngörmüyoruz" dedi. Bu açıklama, Mart’taki faturalarda herhangi bir artış olmayacağının müjdecisi olarak yorumlandı.

Vatandaşların Endişeleri

Son dönemde artan enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle zor günler geçiren vatandaşlar, enerji fiyatlarındaki artışlardan endişe duyuyordu. Özellikle elektrik tüketiminin belirli bir seviyeyi aşması durumunda gelecek olan fahiş zamlar, birçok aileyi düşündürmekteydi. Ancak Bayraktar’ın zam olmayacağına dair açıklaması, pek çok kişinin yüreğine su serpti.