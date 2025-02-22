Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Mart ayında elektrik ve doğalgazda zam olmayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:08
Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Mart'ta Fatura Zamı Yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son zamanlarda tartışmalara neden olan elektrik ve doğalgaz faturalarındaki zamlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, nisan ayına kadar herhangi bir fiyat artışı öngörmediklerini belirterek vatandaşları rahatlatan bir haber verdi.

Nisan Ayı Beklemede

Bayraktar, TGRT'de katıldığı bir programda, "Hedefimiz, mümkün olduğu kadar oluşan maliyetleri vatandaşlarımıza yansıtmamak. Bu anlamda bu kışı doğal gaz ve elektrikte, hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiyoruz. Nisan ayına kadar hanehalkı için bir fiyat artışı öngörmüyoruz" dedi. Bu açıklama, Mart’taki faturalarda herhangi bir artış olmayacağının müjdecisi olarak yorumlandı.

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Vatandaşların Endişeleri

Son dönemde artan enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle zor günler geçiren vatandaşlar, enerji fiyatlarındaki artışlardan endişe duyuyordu. Özellikle elektrik tüketiminin belirli bir seviyeyi aşması durumunda gelecek olan fahiş zamlar, birçok aileyi düşündürmekteydi. Ancak Bayraktar’ın zam olmayacağına dair açıklaması, pek çok kişinin yüreğine su serpti.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Pikap Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı
2
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
3
Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Pendik'te Tornavidalı Kavga: Sürücüler Arasında Gergin Anlar
5
Davraz Kayak Merkezi'nde Heyecan Dolu Motosnow Yarışları Başladı
6
Hırka-i Şerif Camii'nde Mi'raciye Geleneği Coşkuyla Yaşatıldı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi