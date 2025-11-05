Martı Kurye: Martı'dan İstanbul'da Başlayan Yeni Kurye Hizmeti

Türkiye’nin millî mobilite uygulaması Martı, yeni hizmeti Martı Kurye ile birey ve işletmelerin şehir içindeki gönderilerine araba ve motosiklet seçenekleriyle pratik çözümler sunduğunu duyurdu.

İstanbul'da pilot uygulama

İlk etapta İstanbul’da pilot olarak kullanıma açılan Martı Kurye, kullanıcı deneyimi ve operasyonel süreçlerin değerlendirilmesinin ardından kısa süre içerisinde bütün şehirlerimizde hizmet vermeye başlayacak.

Kurucu Oğuz Alper Öktem'in açıklaması

Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, yeni iş koluna ilişkin yaptığı açıklamada: "Martı olarak şehir yaşamını kolaylaştıran, yerli ve millî teknolojiyle geliştirilen çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yeni hizmetimiz Martı Kurye de kullanıcıların günlük hayatındaki teslimat ihtiyaçlarını hızlı ve çevreci biçimde karşılamak için önemli bir adım. Hedefimiz, Türkiye’nin her şehrine uzanan millî bir teslimat ağı kurarak yerli teknoloji gücünü şehir içi lojistiğe taşımak" dedi.

