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Martı TAG'dan Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin 376 Bin Dilekçe İmza Toplandı

Martı TAG, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için 376 bin dilekçe toplayarak Ulaştırma Bakanlığı'na teslim etti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:17
Martı TAG'dan Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin 376 Bin Dilekçe İmza Toplandı

Martı TAG, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin Dilekçe Topladı

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği talepleri için 376 bin dilekçe topladıklarını duyurdu. Öktem, "200 bin ailenin tenceresi Martı TAG sayesinde kaynıyor. 5 milyon vatandaş bu hizmeti sürekli kullanıyor. Dünyanın 190 ülkesinde mevcut ve Türkiye'de de olmasını sağlamak için mücadele edeceğiz." dedi.

Bakanlığa Teslim ve Basın Açıklaması

Yeşilköy'deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenleyen Öktem, paylaşımlı yolculuk sistemi için yalnızca İstanbul'un değil, 200 bin sürücünün iradesinin ve ihtiyaçlarının temsil edildiğini vurguladı.

Öktem, "Bugün burada olduğumuzda, İstanbul kendi sesini duyurmakta kararlıdır. 376 bin dilekçeyi bakanlığa sunarak, İstanbul’un haklarını savunuyoruz. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin kabul edilmesini talep ediyoruz," diye ekledi.

Toplumsal Destek ve Eylem

İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde toplanan yüzlerce kişi, "Martı TAG bu şehrin kahramanıdır" ve "paylaşımlı yolculuk engellenemez" gibi sloganlarla eyleme destek verdiler. Bu kalabalık, İstanbul'un ulaşım sisteminin modernleşmesi ve gelişmesi için toplumsal bir irade oluşturdu.

Sonuç olarak, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği talebi, İstanbul'un ulaşım altyapısının iyileştirilmesi için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle...

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi, Yeşilköy'deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne teslim etmeden önce basın açıklaması yaptı.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle...

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi, Yeşilköy'deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne teslim etmeden önce basın açıklaması yaptı.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle...

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi, Yeşilköy'deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne teslim etmeden önce basın açıklaması yaptı.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle...

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi, Yeşilköy'deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne teslim etmeden önce basın açıklaması yaptı.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle...

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi, Yeşilköy'deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne teslim etmeden önce basın açıklaması yaptı.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle...

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi, Yeşilköy'deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne teslim etmeden önce basın açıklaması yaptı.

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