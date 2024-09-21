Martinik'te Hayat Pahalılığı Nedeniyle Gösteri Yasağı Uygulanıyor

Martinik'te Protestolar ve Gösteri Yasağı

Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi olan Martinik'te, hayat pahalılığına karşı artan tepkiler sonucunda, adadaki 4 bölgede gösteri yasağı getirildi. Bugüne kadar gıda fiyatlarının %40 daha yüksek olduğu Martinik’te, protestolar sırasında 31 kişi gözaltına alındı.

Gösteri Yasağı Hakkında Detaylar

Martinik Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Fort-de-France, Le Lamentin, Ducos ve Le Robert kentlerinde kamu alanında toplanma ve gösteri düzenleme faaliyeti 23 Eylül'e kadar yasaklandı. Ancak, valiliğe düzenli olarak bildirimde bulunan gösteriler bu yasaktan muaf tutulacak.

Hayat Pahalılığına Yönelik Mücadele

Martinik Valiliği, hayat pahalılığıyla ilgili mücadele çerçevesinde yakında bir toplantı daha yapılacağını duyurdu. Halk, eylül ayının başından bu yana hayat pahalılığına karşı protestolar düzenliyor. Ayrıca Fort-de-France ve Lamentin'deki bazı bölgelerde, 23 Eylül'e kadar 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Gıda Fiyatları ve Ekonomik Durum

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü'nün (INSEE) 2022 verilerine göre, Martinik'teki gıda fiyatlarının Fransa'nın ana karasına göre %40 daha fazla olduğu belirtiliyor. Bu durum, adada yaşayanların yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor.