Mary Evers'in 'Stitch Their Names Together' Projesi Londra'da Sergilendi

Mary Evers'in Gazze'de öldürülenlerin isimlerini nakışla belgelediği proje, Londra'daki 'Filistin'in Sesleri Festivali'nde ziyaretçilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 17:09
Mary Evers'in 'Stitch Their Names Together' Projesi Londra'da Sergilendi

Mary Evers'in 'Stitch Their Names Together' Projesi Londra'da Sergilendi

Kings Place'ta 'Presence of the Absent (Varlığın Yokluğu)' teması altında

İrlandalı aktivist ve osteopat Mary Evers'ın, Gazze'de öldürülenlerin isimlerini nakışla işleyerek ölümsüzleştirdiği proje, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'Filistin'in Sesleri Festivali' kapsamında sergilendi.

'Stitch Their Names Together' adlı çalışma, festivalin Kings Place'ta gerçekleştirilen sergiler bölümünde ziyaretçilerin dikkatine sunuldu. Panellerde, Evers ile yüzlerce gönüllünün birlikte işlediği isimler, izleyicilerin yakından inceleyebileceği şekilde sergilendi.

Festivalde düzenlenen panelde konuşan Evers, projesinin hikayesini paylaştı ve çalışmasını Filistinli kadınların geleneksel nakış sanatı tatreez'den esinlenerek hayata geçirdiğini anlattı. Evers, dünyanın dört bir yanından gönüllülerin projeye katılmak için kendisine ulaştığını ifade etti.

Evers, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden her bir Filistinlinin adını, yaşını ve cinsiyetini nakışla kumaşa işleyerek kayıpları "sayılardan öteye taşımayı" amaçladığını belirtti. Projede siyah ipin erkekleri, kırmızı ipin kadınları ve yeşil ipin çocukları simgelediği açıklandı.

Orta Doğu'da uzun yıllar yaşayan İrlanda kökenli Evers, babasının Birleşmiş Milletler (BM) barış gücündeki görevi nedeniyle Filistin, Lübnan, Suriye ve Mısır gibi ülkelerde büyüdüğünü aktardı. Proje zamanla uluslararası bir dayanışma hareketine dönüşürken, dünyanın farklı bölgelerinden 200'ün üzerinde gönüllü Evers'ın çabasına destek verdi.

Festival, elde edilen tüm gelirlerin Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı'na bağışlandığını duyurdu. Etkinlik, müzik, tiyatro, edebiyat, sinema ve el sanatlarını bir araya getirerek Filistin'in kültürel mirasını yaşatma hedefiyle düzenleniyor.

İrlandalı aktivist ve osteopat Mary Evers'ın (fotoğrafta) Gazze'de öldürülenlerin isimlerini...

İrlandalı aktivist ve osteopat Mary Evers'ın (fotoğrafta) Gazze'de öldürülenlerin isimlerini nakışla işlediği projesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin kültürü, sanatı ve direnişinin anlatıldığı "Filistin'in Sesleri Festivali"nde sergilendi.

İrlandalı aktivist ve osteopat Mary Evers'ın (fotoğrafta) Gazze'de öldürülenlerin isimlerini...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması: 5 kişi yaralandı
2
Düzce Gölyaka'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
3
Sındırgı'da Tarihi Şerif Paşa ve Yakupbey Camileri Restorasyona Alındı
4
Çorum'da Safran Hasat Şenliği: Bizim Ora Kadın Girişimi Öne Çıktı
5
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi Açılışına Katıldı
6
Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor
7
Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları