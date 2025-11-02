Mary Evers'in 'Stitch Their Names Together' Projesi Londra'da Sergilendi

Kings Place'ta 'Presence of the Absent (Varlığın Yokluğu)' teması altında

İrlandalı aktivist ve osteopat Mary Evers'ın, Gazze'de öldürülenlerin isimlerini nakışla işleyerek ölümsüzleştirdiği proje, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'Filistin'in Sesleri Festivali' kapsamında sergilendi.

'Stitch Their Names Together' adlı çalışma, festivalin Kings Place'ta gerçekleştirilen sergiler bölümünde ziyaretçilerin dikkatine sunuldu. Panellerde, Evers ile yüzlerce gönüllünün birlikte işlediği isimler, izleyicilerin yakından inceleyebileceği şekilde sergilendi.

Festivalde düzenlenen panelde konuşan Evers, projesinin hikayesini paylaştı ve çalışmasını Filistinli kadınların geleneksel nakış sanatı tatreez'den esinlenerek hayata geçirdiğini anlattı. Evers, dünyanın dört bir yanından gönüllülerin projeye katılmak için kendisine ulaştığını ifade etti.

Evers, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden her bir Filistinlinin adını, yaşını ve cinsiyetini nakışla kumaşa işleyerek kayıpları "sayılardan öteye taşımayı" amaçladığını belirtti. Projede siyah ipin erkekleri, kırmızı ipin kadınları ve yeşil ipin çocukları simgelediği açıklandı.

Orta Doğu'da uzun yıllar yaşayan İrlanda kökenli Evers, babasının Birleşmiş Milletler (BM) barış gücündeki görevi nedeniyle Filistin, Lübnan, Suriye ve Mısır gibi ülkelerde büyüdüğünü aktardı. Proje zamanla uluslararası bir dayanışma hareketine dönüşürken, dünyanın farklı bölgelerinden 200'ün üzerinde gönüllü Evers'ın çabasına destek verdi.

Festival, elde edilen tüm gelirlerin Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı'na bağışlandığını duyurdu. Etkinlik, müzik, tiyatro, edebiyat, sinema ve el sanatlarını bir araya getirerek Filistin'in kültürel mirasını yaşatma hedefiyle düzenleniyor.

İrlandalı aktivist ve osteopat Mary Evers'ın (fotoğrafta) Gazze'de öldürülenlerin isimlerini nakışla işlediği projesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin kültürü, sanatı ve direnişinin anlatıldığı "Filistin'in Sesleri Festivali"nde sergilendi.