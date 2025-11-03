Masailer Üsküdar'da Su Farkındalığı İçin Dans Etti

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği çağrısıyla düzenlenen etkinlikte güçlü mesajlar

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin davetiyle İstanbul'a gelen Tanzanyalı Masai kabilesi üyeleri, Üsküdar'da düzenlenen etkinlikte su kıtlığına dikkati çekmek amacıyla dans edip şarkılar söyledi.

Kabile üyeleri, yerel kıyafetleriyle taşıdıkları dövizlerde "Musluğu kapa, gelecek senin elinde", "Su herkese eşit akmıyor", "Bir damla bin umut", "Su yok, hayat yok" ve "Su yoksa gelecek yok" yazılı ifadelerle mesaj verdi.

Ellerindeki döviz ve su kovalarıyla meydanda bir süre yerel danslar oynayan ve şarkılar söyleyen kabile üyelerinin gösterisi, çevredeki vatandaşların alkışlarıyla karşılandı ve anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği İş Geliştirme Birim Başkanı Eyüp Ensar Akbulut, etkinliğin ikinci günü olduğunu belirterek basın mensuplarına, Tanzanya'dan misafir ettikleri Masai kabilesi üyeleriyle Üsküdar'da bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi. Akbulut, "Dün İstanbul Maratonu'nda da yürümüştük. Burada asıl amacımız insanlara su farkındalığı oluşturmak. Bununla beraber, pek çok ülkede temiz suya muhtaç bölgelerde insanlara yardım etmeyi amaçlıyoruz. Asya ve Afrika'da birçok su kuyusu çalışmamız oldu. Bu da aslında bu çalışmaları desteklemek adına yaptığımız bir etkinlik." dedi.

Dernek görevlileri ile Tanzanya'dan gelen katılımcılar bir süre birlikte yürüdü.

Etkinlikler kapsamında Beyazıt Meydanı'nda yürüyüş yapılması ve Çemberlitaş'ta söyleşi düzenlenmesi planlanıyor.

