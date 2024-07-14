MASAK, FETÖ'nün finansal ağına yönelik yurt dışı istihbarat paylaşımını sürdürüyor

MASAK'IN FETÖ/PDY İLE MÜCADELESİ



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FETÖ/PDY'nin finansal yapısını deşifre etmek ve kurutmak amacıyla yoğun çaba sarf ediyor. Kurum, 17-25 Aralık 2013 sonrası süreçte savcılıklar ve kolluk birimleriyle işbirliği yaparak soruşturma ve incelemelere başladı.

MASAK, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasını daha da derinlemesine incelemeye aldı. Örgütün finans sektöründeki etkinliklerini azaltmak için Asya Katılım Bankası AŞ gibi önemli enstrümanları devletin kontrolüne aldı. Ayrıca, örgütle ilişkili şirketler ve kuruluşlara kayyum atandı.



Kapatılan Kurumlar ve Şirketler: FETÖ/PDY bağlantılı 35 sağlık kurumu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira olan 784 şirket TMSF yönetimine geçti.

YURT DIŞINDAKİ İŞBİRLİĞİ VE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

MASAK, FETÖ/PDY'nin yurt dışındaki finansal ağını da izlemekte ve bu bağlamda önemli adımlar atmaktadır.

Yurt Dışı Mali İstihbarat Birimleriyle Koordinasyon: Kurum, 2023 yılı sonuna kadar FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu düşünülen 471 gerçek ve tüzel kişi hakkında yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı veya bilgi talebi yaptı.

MALVARLIĞI DONDURMA KARARLARI

MASAK, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Türkiye'deki mahkemelerce terör örgütü olduğuna karar verilen kişilerin malvarlıklarını donduruyor. Bugüne kadar FETÖ/PDY ile bağlantılı toplam 655 kişinin yurt içindeki malvarlığı donduruldu. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki malvarlıklarının dondurulması için 203 kişi hakkında talepler ilgili ülkelere iletilmiş durumda.

Dondurulan Mal Varlığı Değerleri: FETÖ/PDY kapsamında toplam 3 milyar 505 milyon 877 bin 288 lira, 2 milyon 93 bin 636 dolar, 263 bin 487 euro ve 106,77 gram altın değerinde malvarlığı donduruldu. Bu süreçte 739 gayrimenkul, 66 araç, 1 yat ve 125 ticari sicil kaydı da etkilendi.

MASAK, aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin topladığı verileri analiz ederek ilgili birimlere raporluyor. 2023 yılında 80 bin 51 analiz dosyası tamamlanmış ve 318 bin 99 gerçek/tüzel kişi hakkında analiz raporu sunulmuştur. Bu raporlar, adli makamların soruşturma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

