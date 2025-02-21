MASAK'tan FETÖ Soruşturmasında Dikkat Çekici Adımlar: Döner Zinciri İzleme Operasyonu

MASAK'tan FETÖ Soruşturmasında Dikkat Çekici Adımlar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FETÖ'nün finansal yapılanması üzerine Antalya merkezli olarak Türkiye genelinde yürütülen operasyon kapsamında bir döner zincirine yönelik izleme çalışmalarını detaylandırdı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finansal yapılanmasıyla bağlantılı olarak, MASAK kritik bir rol üstlenerek söz konusu şirketin finansal hareketlerini başta bankacılık verileri olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak izledi.

Döner Zincirinin Çizdiği Resim

MASAK'ın hazırladığı rapor, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri tarafından sürdürülen araştırmalar neticesinde döner zincirinin yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce şubesi bulunmakta ve bu yapının FETÖ/PDY ile ilişkilendirilmiş resmi ve gayri resmi ortakları tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, birçok ortak arasında özellikle kamu görevinden ihraç edilen ve mahrem olarak adlandırılan şahısların mevcudiyeti dikkat çekmektedir.

Özel Ekip ve Detaylı İnceleme

MASAK, şirketin tüm şubeleriyle ilgili mali verileri incelemek amacıyla özel bir ekip oluşturdu. Ekip, yaklaşık 300 analiz raporu hazırlayarak ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

Bu raporlar, şubelerin ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerinin detaylı incelemesini kapsamaktadır. Ayrıca, döner zincirinin merkez şirketi ile bağlantılı olan tüm ortak, yönetici ve çalışanları da içeren geniş kapsamlı bir çatı raporu hazırlandı.

Suç Kayıtları ve Analizler

Çatı raporu kapsamında, analiz edilen kişilerin mali profilleri çıkarıldı ve kümeleme analizi gerçekleştirildi. Organizasyon içindeki rolleri ve para transferleri üzerinden önemli bağlantılar tespit edildi.

Aynı zamanda, tüm şubelerin yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı ile resmi ve gayri resmi ortaklarının suç kayıtları incelendi. Sonuç olarak, silahlı terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devlet güvenliğini tehdit eden suçlardan kayıtlı olan kişilerin bulunduğu belirlendi.