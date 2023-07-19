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Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 19 Temmuz Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

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Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 19 Temmuz Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?
Masterchef 2023 hızlı şekilde devam etmektedir. Bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığa çıktı. En iyi tabağı yapmış olan kişi dokunulmazlığı alacak. Peki, Masterchef 19 Temmuz dokunulmazlığı kim kazandı? 3. ve 4. eleme aday kim oldu? Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu? Kırmızı takımdan eleme potasına kim girdi? Detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 19 Temmuz Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu? Masterchef bugünkü bireysel dokunulmazlığı kim aldı, kimler eleme potasında?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİM VAR?

Bu hafta Kırmızı takımda olan yarışmacılar şöyle:

- Barış

- Tahsin

- Dilara

- Büşra

- Eray

- Tanya

- Batuhan

- Gamze

- Tolga

- Berker

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2023?

Bugünkü haftanın 2. takım dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 19 TEMMUZ KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında şefler Şiveydiz yemeğinin yapılmasını istedi.

En iyi 3 isim:

- Berker

- Batuhan

- Tanya

Sıralama şöyle:

3. olan isim : Batuhan2. olan isim : Berker1. olan isim : Tanya

Kırmızı takımda dokunulmazlığı elde eden isim : TANYA

Masterchef 2023 Kırmızı takımda dokunulmaz kim oldu, eleme adayları kimler? 19 Temmuz Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

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