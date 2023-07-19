  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Masterchef eleme adayı kim oldu? Büşra mı Berker mi? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 19 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimler!

Masterchef eleme adayı kim oldu? Büşra mı Berker mi? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 19 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimler!

Yayınlanma:
Masterchef eleme adayı kim oldu? Büşra mı Berker mi? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 19 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimler!
Masterchef 2023'te 19 Temmuz günü haftanın 2. dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belirlenecek. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 19 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte bütün detaylar. ..

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 19 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 19 TEMMUZ KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında Şiveydiz yemeği yapıldı. Kırmızı takımda en güzel yemeği Tanya yaptı ve bireysel dokunulmazlığı kazandı. Tanya haftanın 3. eleme adayı bir şekilde Gamze'nin ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın 3. ve 4. eleme adayı şöyle:

- Gamze- Büşra

Haftanın 3. eleme adayı Gamze olmuştu. Oylama sonucunda haftanın 4. eleme adayı ise birazdan belirlenecek.

Masterchef eleme adayı kim oldu? Büşra mı Berker mi? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 19 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimler!

Haftanın 1. eleme adayı : Ayaz

Haftanın 2. eleme adayı : Mert

Haftanın 3. eleme adayı : Gamze

Haftanın 4. eleme adayı : Büşra

Dokunulmazlığı elde eden Tanya haftanın 3. eleme adayı bir şekilde Gamze'nin ismini söyledi. Oylama sonucu haftanın 4. eleme adayı henüz belirlenmedi.

BÜŞRA MI BERKER Mİ ELEME ADAYI OLDU?

Büşra ve Berker şuanda 6'şar oya sahip. Eşitlik olduğundan dolayı takım kaptanı haftanın 4. eleme adayı kim olacak birazdan açıklayacak.

Masterchef eleme adayı kim oldu? Büşra mı Berker mi? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 19 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimler!

4. ELEME ADAYI : BÜŞRA

Gündem
TDK, birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti!
TDK, birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti!
Adalet Bakanı Tunç, Adli Tatil Dönemi Hakkında Açıklama Yaptı
Adalet Bakanı Tunç, Adli Tatil Dönemi Hakkında Açıklama Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi'ye Gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi'ye Gitti
Samsun Şehir Hastanesi Hızla Yapılıyor
Samsun Şehir Hastanesi Hızla Yapılıyor
Erken emekli olmak artık hayal değil! Yaş ve yıl detayına dikkat: 3600 günle emeklilik kervanına katılın!
Erken emekli olmak artık hayal değil! Yaş ve yıl detayına dikkat: 3600 günle emeklilik kervanına katılın!
İş giriş yılı 2000-2005 arası olanlara piyango çıktı! Kısmi emeklilikte yeni küme açıldı: 5000 prim ile...
İş giriş yılı 2000-2005 arası olanlara piyango çıktı! Kısmi emeklilikte yeni küme açıldı: 5000 prim ile...
Milas'taki büyük orman yangının sebebi ortaya çıktı
Milas'taki büyük orman yangının sebebi ortaya çıktı
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı: Kavurucu sıcaklar etkili oldu
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı: Kavurucu sıcaklar etkili oldu