Masterchef günün menüsü nedir? (7 Ülkeden 7 Yerel Lezzet) 19 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak?
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Masterchef 2023'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 ülkeden 7 yerel lezzet yemekleri ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 7 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 19 Temmuz Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylı bilgiler. ..
Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te 7 ülkeden 7 yerel lezzet ürünleri yapılacak. 7 ülkeden 7 yerel çeşitleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 19 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NELER?
Bugün 7 ülkeden 7 yerel lezzet yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.
- Lampredotto- Fish and Chips- Thai Green Curry- Dim Sun- Paris Mash & Cafe De Paris Soslu Steak- Meat Pie- Berliner
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