  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Masterchef günün menüsü nedir? (7 Ülkeden 7 Yerel Lezzet) 19 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak?

Masterchef günün menüsü nedir? (7 Ülkeden 7 Yerel Lezzet) 19 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak?

Yayınlanma:
Masterchef günün menüsü nedir? (7 Ülkeden 7 Yerel Lezzet) 19 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak?
Masterchef 2023'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Yarışmacılar 7 ülkeden 7 yerel lezzet yemekleri ile dokunulmazlık oyununa çıkacak. 7 çeşit yemek ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef günün menüsü nedir? 19 Temmuz Masterchef'te hangi çeşitler çıktı, yarışmacılar neler yapacak? Günün menüsü ne? İşte detaylı bilgiler. ..

Masterchef günün menüsü nedir? Masterchef'te 7 ülkeden 7 yerel lezzet ürünleri yapılacak. 7 ülkeden 7 yerel çeşitleri menüsü ne? Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün birbirinden güzel yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi günün menüsünde hangi yemeklerin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...

MASTERCHEF 19 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NELER?

Bugün 7 ülkeden 7 yerel lezzet yapılacak. Menü aşağıdaki gibidir.

Masterchef günün menüsü nedir? (7 Ülkeden 7 Yerel Lezzet) 19 Temmuz 2023 Masterchef'te hangi yemekler çıktı, yarışmacılar neler yapacak?

- Lampredotto- Fish and Chips- Thai Green Curry- Dim Sun- Paris Mash & Cafe De Paris Soslu Steak- Meat Pie- Berliner

Gündem
TDK, birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti!
TDK, birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti!
Adalet Bakanı Tunç, Adli Tatil Dönemi Hakkında Açıklama Yaptı
Adalet Bakanı Tunç, Adli Tatil Dönemi Hakkında Açıklama Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi'ye Gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi'ye Gitti
Samsun Şehir Hastanesi Hızla Yapılıyor
Samsun Şehir Hastanesi Hızla Yapılıyor
Erken emekli olmak artık hayal değil! Yaş ve yıl detayına dikkat: 3600 günle emeklilik kervanına katılın!
Erken emekli olmak artık hayal değil! Yaş ve yıl detayına dikkat: 3600 günle emeklilik kervanına katılın!
İş giriş yılı 2000-2005 arası olanlara piyango çıktı! Kısmi emeklilikte yeni küme açıldı: 5000 prim ile...
İş giriş yılı 2000-2005 arası olanlara piyango çıktı! Kısmi emeklilikte yeni küme açıldı: 5000 prim ile...
Milas'taki büyük orman yangının sebebi ortaya çıktı
Milas'taki büyük orman yangının sebebi ortaya çıktı
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı: Kavurucu sıcaklar etkili oldu
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı: Kavurucu sıcaklar etkili oldu