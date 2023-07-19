Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?
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Masterchef 2023 hız kesmeden devam etmektedir. Bugün 19 Temmuz sezonun ve bu haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 19 Temmuz Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 7 ülkeden 7 yerel lezzet yemekleri menüsünde kazananlar kim oldu? İşte detaylı bilgiler. ..
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 19 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
19 Temmuz Çarşamba Masterchef günün menüsü
- Lampredotto
- Fish and Chips
- Thai Green Curry
- Dim Sun
- Paris Mash & Cafe De Paris Soslu Steak
- Meat Pie
- Berliner
MASTERCHEF DÜNYANIN EN POPÜLER YEMEK MENÜSÜ KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 7 ülkeden 7 yerel lezzet yemekleri menüsünden yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:- Lampredotto elde eden takım : Mavi takım- Fish and Chips elde eden takım : Mavi takım- Thai Green Curry elde eden takım : Mavi takım- Dim Sun elde eden takım : Kırmızı takım- Paris Mash & Cafe De Paris Soslu Steak elde eden takım : Mavi takım- Meat Pie elde eden takım : Kırmızı takım- Berliner elde eden takım : Mavi takım
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM (5-2)
Dokunulmazlığı Mavi takım 5-2 kazandı.
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