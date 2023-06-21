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MasterChef Mehmet, THY'de 6 ay süreli kara listeye alındı!

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MasterChef Mehmet, THY'de 6 ay süreli kara listeye alındı!
MasterChef yemek yarışmalarında adından söz ettiren ve 'Şırdancı Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Sur, geçtiğimiz günlerde THY uçağında seyahat ederken göğsünden çıkarıp yediği şırdanları videoya çekmişti. Bu videoyu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Mehmet Sur'a THY'den 'kara liste' haberi verildi.

İstanbul'dan uçağa binen MasterChef yarışmasının fenomenlerinden Mehmet Sur, Türk Hava Yolları'na (THY) bir uçakla Gaziantep'e giderken bir video çekti. 'Şırdancı Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Sur, seyahati sırasında göğsünden çıkardığı şırdanları yerken görüntülenirken Sur, bu görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı. 'MasterChef Mehmet'in bu hareketinden dolayı THY tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.

MasterChef Mehmet, THY'de 6 ay süreli kara listeye alındı

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Şırdancı Mehmet lakabı ile ün salan Mehmet Sur, 5 Haziran'da THY uçağıyla İstanbul'dan Gaziantep'e uçtu. Uçakta yemek servisi yapıldıktan sonra video kaydı başlatan Sur, o sırada göğsüne sakladığı şırdanları önündeki tabaklara koydu ve yemeye başladı.

MasterChef Mehmet, THY'de 6 ay süreli kara listeye alındı

Ünlü fenomenin kayıt altına aldığı anları sosyal medya hesaplarında paylaşması tartışma yarattı.

6 AY KARA LİSTEYE ALINDI

MasterChef Mehmet, THY'de 6 ay süreli kara listeye alındı

Fotoğrafın sosyal medyada viral olmasının ardından havayolu harekete geçti ve Mehmet Sur'u yolcularının marka değerine zarar verdiği gerekçesini göstererek kara listeye aldı. Şırdancı Mehmet, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

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