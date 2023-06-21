MasterChef Mehmet, THY'de 6 ay süreli kara listeye alındı!

İstanbul'dan uçağa binen MasterChef yarışmasının fenomenlerinden Mehmet Sur, Türk Hava Yolları'na (THY) bir uçakla Gaziantep'e giderken bir video çekti. 'Şırdancı Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Sur, seyahati sırasında göğsünden çıkardığı şırdanları yerken görüntülenirken Sur, bu görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı. 'MasterChef Mehmet'in bu hareketinden dolayı THY tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.





SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Şırdancı Mehmet lakabı ile ün salan Mehmet Sur, 5 Haziran'da THY uçağıyla İstanbul'dan Gaziantep'e uçtu. Uçakta yemek servisi yapıldıktan sonra video kaydı başlatan Sur, o sırada göğsüne sakladığı şırdanları önündeki tabaklara koydu ve yemeye başladı.





Ünlü fenomenin kayıt altına aldığı anları sosyal medya hesaplarında paylaşması tartışma yarattı.

6 AY KARA LİSTEYE ALINDI





Fotoğrafın sosyal medyada viral olmasının ardından havayolu harekete geçti ve Mehmet Sur'u yolcularının marka değerine zarar verdiği gerekçesini göstererek kara listeye aldı. Şırdancı Mehmet, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.