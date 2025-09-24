Mastung (Belucistan) Yolcu Trenine Bombalı Saldırı: 12 Yaralı

Mastung'da Yolcu Trenine Bombalı Saldırı: 12 Yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde seyir halindeki bir yolcu trenine bombalı saldırı düzenlendi.

Olayın Detayları

Dawn gazetesinin aktardığı bilgiye göre, demir yolu yetkilileri, Peşaver-Ketta hattında sefer yapan Caffar Ekspresi'nin hedef alındığını bildirdi. Mastung yakınlarında raylara yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu trenin 6 vagonunun raydan çıktığı belirtildi. Raydan çıkan vagonlardan birinin devrilmesi sonucu 12 yolcunun yaralandığı aktarıldı.

Güvenlik ve Sağlık Müdahalesi

Patlamanın ardından güvenlik güçleri olay yerine sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Demir yolu yetkilileri, saldırı sırasında trende 270 yolcu bulunduğunu ve hasar gören hattın güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından onarılarak tren seferlerine yeniden başlanacağını vurguladı.

Bölgedeki Terör Sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını oradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)'nun saldırıları ön plana çıkıyor; BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bölgeyi yönetmesini istiyor.