Mastung (Belucistan) Yolcu Trenine Bombalı Saldırı: 12 Yaralı

Mastung'da Caffar Ekspresi'ne düzenlenen bombalı saldırıda 6 vagon raydan çıktı, 12 yolcu yaralandı; hattaki 270 yolcu güvenlik kontrolleri sonrası tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:49
Mastung (Belucistan) Yolcu Trenine Bombalı Saldırı: 12 Yaralı

Mastung'da Yolcu Trenine Bombalı Saldırı: 12 Yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde seyir halindeki bir yolcu trenine bombalı saldırı düzenlendi.

Olayın Detayları

Dawn gazetesinin aktardığı bilgiye göre, demir yolu yetkilileri, Peşaver-Ketta hattında sefer yapan Caffar Ekspresi'nin hedef alındığını bildirdi. Mastung yakınlarında raylara yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu trenin 6 vagonunun raydan çıktığı belirtildi. Raydan çıkan vagonlardan birinin devrilmesi sonucu 12 yolcunun yaralandığı aktarıldı.

Güvenlik ve Sağlık Müdahalesi

Patlamanın ardından güvenlik güçleri olay yerine sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Demir yolu yetkilileri, saldırı sırasında trende 270 yolcu bulunduğunu ve hasar gören hattın güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından onarılarak tren seferlerine yeniden başlanacağını vurguladı.

Bölgedeki Terör Sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını oradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)'nun saldırıları ön plana çıkıyor; BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bölgeyi yönetmesini istiyor.

İLGİLİ HABERLER

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
Antalya'da Alacak Tartışması: Baba Öldü, Sanığın Duruşması Başladı
3
Bitlis'te Kuru Fasulye Hasadı Başladı: 110 Bin Dekarda 37 Bin Ton Üretim
4
Gergerlioğlu'ndan Küresel Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki
5
Mastung (Belucistan) Yolcu Trenine Bombalı Saldırı: 12 Yaralı
6
Cenin'de İsrail Baskını: 19 Yaşındaki Filistinli Genç Öldü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası