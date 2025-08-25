Matawalle: Afrika'nın Güvenliği Dijital Çözümler ve Kıtasal İşbirliğiyle Sağlanmalı

Matawalle: Afrika'nın güvenliği, Afrika'nın çözümleriyle korunmalı

2025 Afrika Genelkurmay Başkanları Zirvesi'nin açılışında kritik uyarı

Nijerya Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Bello Matawalle, başkent Abuja'da düzenlenen 2025 Afrika Genelkurmay Başkanları Zirvesinin açılış konuşmasında, kıtanın karşı karşıya olduğu ciddi ve giderek değişen güvenlik tehditleri konusunda uyarıda bulundu.

Matawalle, tehditlerin üstesinden gelmek için dijital çözümler ve güçlü kıtasal işbirliği gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, kıtadaki güvenlik sorunlarının "karmaşık ve ulus ötesi" nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında, "Bugün önemli bir adım atıyoruz. Afrika'nın güvenliği, Afrika'nın çözümleri, liderliği ve birliğiyle sağlanmalıdır." sözlerine yer veren Matawalle, bu hedef doğrultusunda ülke liderleri arasında koordinasyonun önemine işaret etti.

Matawalle, Nijerya'nın kıta barışına ve güvenliğine yönelik lider rolüne dikkat çekerek, Nijerya ordusunun barışı koruma, terörle mücadele ve insani yardım operasyonlarında aktif görevler üstlendiğini belirtti.

Konuşmada ayrıca, Boko Haram, ISWAP, El Kaide ve Eş-Şebab gibi terör örgütlerinin Afrika'nın bazı bölgelerinde büyük yıkıma yol açtığına dikkat çekildi. Matawalle, bu örgütlerle mücadelede yapay zeka ve siber savunma dahil olmak üzere modern teknolojilere yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.

Zirve kapsamında Afrika ülkelerinin güvenlikte ortak stratejiler geliştirmesi ve dijital dönüşümü hızlandırması gerektiği mesajı öne çıktı.