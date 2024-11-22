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Matt Gaetz, Adalet Bakanlığı Adaylığından Çekildi ve Kongreye Dönmeyeceğini Açıkladı

Matt Gaetz, Adalet Bakanlığı adaylığından çekilerek Kongreye dönmeyeceğini duyurdu. Cinsel istismar iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:14
Matt Gaetz, Adalet Bakanlığı Adaylığından Çekildi ve Kongreye Dönmeyeceğini Açıkladı

Matt Gaetz, Adalet Bakanlığı Adaylığından Çekildi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığı'na aday gösterilen eski Kongre üyesi Matt Gaetz, kısa bir süre sonra adaylıktan çekildiğini duyurdu. Gaetz, bu gelişmenin ardından Kongreye dönmeyi düşünmediğini belirtti.

Ailesine Daha Fazla Zaman Ayıracak

Adaylıktan çekilme süreci hakkında konuşan Gaetz, artık ailesine daha fazla zaman ayırmayı hedeflediğini ve kendi geleceği için yeni bir yol çizemek istediğini ifade etti. Bu açıklamalar, halka yönelik önemli bir mesaj taşıyor.

Etik Komite Soruşturması ve İddialar

Eski Kongre üyesi Gaetz, Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nde hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı. Kamuoyundaki tartışmalara dikkat çekerek, Trump yönetimi açısından bu sürecin "haksız yere dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğini" savundu.

Cinsel İstismar İddiaları

Gaetz, daha önce "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Bu iddialar nedeniyle Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde kapsamlı bir soruşturma yürütülmüş ve bu süreçte bir rapor hazırlanmıştı.

Trump, Kamuoyundaki baskıya rağmen bu raporun açıklanmasına karşı çıkmış, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun yayınlanmasının engellenmesi önemli tepkilere yol açmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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