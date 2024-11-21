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Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanlığı adaylığından çekildi

Matt Gaetz, Adalet Bakanlığı adaylığından çekildiğini açıklayarak, Trump yönetimi için dikkat dağıtıcı bir unsur olmak istemediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:12
Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanlığı adaylığından çekildi

Matt Gaetz, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterilmişti; ancak hakkındaki tartışmaların artması nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldı.

Gaetz, bu kararını X hesabından yaptığı açıklamada, kendisi hakkında yürütülen “cinsel taciz” ve “uyuşturucu kullanma” suçlamalarının Trump yönetimi için “haksız bir şekilde dikkat dağıtıcı unsur” haline geldiğini savundu. Gaetz, dün senatörlerle iyi bir görüşme yaptığını ve aslen ivmenin kendisinden yana olduğunu belirtti.

“Gereksiz yere uzayan Washington kavgasıyla kaybedecek zaman yok.” diyen Gaetz, bu süreçten çekildiğini ifade etti. Ayrıca, kendisini bu göreve aday gösterdiği için Trump’a teşekkür ederek, “Onun Amerika’yı kurtaracağından eminim.” yorumunu yaptı.

Trump'tan yanıt

Trump, Gaetz’in adaylıktan çekilmesi üzerine Truth Social adlı sosyal medya platformunda bir mesaj yayımlayarak, Gaetz’in çok iyi bir iş çıkardığını belirtti ve onun bu tercihine saygı duyduğunu ifade etti. Trump, Gaetz’e teşekkür etti.

Gaetz hakkında iddialar

Matt Gaetz, “2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek”, “reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek” ve “uyuşturucu kullanmak” gibi ağır suçlamalarla karşı karşıyadır. Bu nedenle Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde yürütülen soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmış, ancak Trump'ın bu raporun açıklanmasına karşı çıktığı belirtilmiştir.

Buna ek olarak, Kongredeki Cumhuriyetçi muhalefet nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi kamuoyunda tepkiye yol açmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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