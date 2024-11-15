Mauro Icardi Duruşmaya Katılmadı: 'Wanda'nın Abartması' Dedi

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin Davası Dikkat Çekiyor

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara tarafından kendisine yöneltilen "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla açılan davanın duruşmasına katılmadı. Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, sanal ortamda gerçekleştirilen duruşmaya Icardi'nin gelmediğini ifade etti.

Duruşmanın Detayları Ortaya Çıktı

Rosenfeld, Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyleyerek, "Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara'nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor," dedi. Ayrıca, Icardi'nin Türkiye'de yaşadığına dikkat çeken Rosenfeld, "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım" ifadesinde bulundu.

Icardi'den Cevap: 'Wanda'nın Abartması'

Icardi, Arjantin televizyon kanalına verdiği demeçte, Nara'nın suçlamalarına yanıt vererek, "Hepsi Wanda'nın abartması. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve olanları kişisel amaçları için çarpıtıyor. Mesajlarımı sağa sola yaydı ve beni tüm dünyanın önünde aptal durumuna düşürdü; bu da psikolojik şiddettir," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.