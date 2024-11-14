Mavi Balina-2024 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 4 Kasım'da başlayan ve 13 ülke ile NATO unsurlarının katılımıyla düzenlenen Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı, başarıyla sona erdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın organize ettiği tatbikatın finalinde, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Misafirhanesi'nde brifing gerçekleştirildi.

Donanma Komutanı Kadir Yıldız'ın Açıklamaları

Brifingde Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski yer aldı. Yıldız, tatbikatın amacını ve önemini vurguladı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak birliklerimizin modernizasyonu ve harekat ihtiyaçlarımızın karşılanması için üniversiteler ve savunma sanayi firmalarıyla işbirliği yapıyoruz. Tatbikata katılan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Onlar artık fahri denizaltıcılarımızdır." diye belirtti.

Tatbikatın Detayları ve Katılımcılar

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde iki yılda bir gerçekleştirilen Mavi Balina tatbikatının başarıyla yapıldığını belirtti. Tatbikata Türkiye'den; 5 denizaltı, 3 fırkateyn, 2 akaryakıt gemisi, 2 yardımcı sınıf gemi, 5 deniz karakol uçağı ve 26 F-16 uçağı katıldı. Toplamda 62 deniz ve hava unsuru faaliyetler gerçekleştirdi.

Önemli Gelişmeler ve İlkler

TCG Pirireis ve TCG Derya'nın ilk kez tatbikata katıldığını vurgulayan Yılmaz, yapılan eğitimlerin yoğun deniz ve hava uçuşları ile desteklendiğini kaydetti:

"Denizaltı-İHA işbirliği ile ufuk ötesi angajman eğitimleri gerçekleştirildi ve milli üretim cihazların etkinliği test edildi."

İkmal ve İşbirliği Gelişimleri

TCG Derya'nın da ilk kez tatbikata katılarak, TCG Anadolu ile denizde akaryakıt ikmali ve yük transferi gerçekleştirdiği ifade edildi. Ayrıca, denizaltılarla yapılan dalışlar ve bilgi paylaşımı ile yeni çalışma alanlarının belirlenmesi amaçlandı.

Takdirler ve Sonuç

Brifingin sonunda, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, akademisyen ve mühendislere "Fahri Denizalcılık Belgesi" takdim etti. Tatbikat, "Gelişen Teknolojinin Sualtı Harbine Etkisi" konulu akademik panel ile son buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.