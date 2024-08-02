Mavi Marmara'ya Yardım Amaçlı Yolculuk: 14 Yıldır Saklı Bir Hatıra

Mavi Marmara'ya Binen Alpaslan Arslan’ın 14 Yıllık Hatırası

Antalya'da yaşayan Alpaslan Arslan, Mavi Marmara gemisine katılmak için 14 yıl önce İsmail Heniyye'nin imzaladığı bir atkıyı açık artırmadan aldı. Bu atkıyı o günden bu yana saklayan Arslan, hem Filistin'e hem de bu hatıra için büyük bir özveride bulundu.

Hayalini Gerçekleştiren Bir Bağış

Arslan, Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara'ya birçok kez başvurmuş, ancak olumsuz yanıt almıştı. Nihayet Alanya'da düzenlenen yardım kermesinde, Heniyye'nin imzasını taşıyan atkıyı satın alarak, bağışçı kontenjanıyla gemiye binebildi. Eşi Yasemin Arslan, otomobil alımında biriktirdiği parayı Gazze’ye yardım için kullanmasını sağladı.

Atkının Değeri ve Anlamı

Atkı, Arslan için sadece bir parça kumaş değil; İsmail Heniyye'nin özgürlük mücadelesinin bir sembolü. Heniyye'nin Tahran’da suikaste uğramasının ardından, anma törenlerinde bu atkıyı takarak fikir birliği sağladığını ifade etti. Arslan, bu atkının kendileri için çok değerli olduğunu, içindeki imzanın tarihsel bir anlam taşıdığını belirtti.

Gazze İçin Mücadele ve Tazminat

Mavi Marmara saldırısı sonrası İsrail'e açtıkları tazminat davasından 200 bin lira kazandıklarını ve bunun da Gazze’ye yardım için harcandığını aktaran Arslan, hikâyesinin devam edeceğini açıkladı. Yasemin Arslan, yıllar önce yaptıkları bu yatırımın kendileri için büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, gelecekte bu atkıyı çocuklarına miras bırakmayı planladıklarını ifade etti.

Sonuç olarak, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara, 31 Mayıs 2010 tarihinde uluslararası sularda saldırıya uğrayarak büyük bir trajediye imza atmıştı. Bu olay, Arslan ve onun gibilerin hikâyeleriyle birlikte hafızalarda yer edecektir.