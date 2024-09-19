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Mavi Vatan'ın Eğitimdeki Önemi Vurgulandı

Türk DEGS Başkanı Cihat Yaycı, Mersin'deki sempozyumda Mavi Vatan'ın eğitim ve kültür açısından önemi üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:31
Mavi Vatan'ın Eğitimdeki Önemi Vurgulandı

Mavi Vatan'ın Eğitimdeki Yeri

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Mersin Üniversitesi ile Eğitim, Kültür ve Birliktelik Derneği'nin düzenlediği sempozyumda önemli açıklamalarda bulundu.

Denizlerin Eğitime Katkısı

Yaycı, Mavi Vatan'ın eğitim programlarına dahil edildiğini belirterek, "Milletimizin geleceği için eğitim ve kültürde Mavi Vatan son derece önemli" ifadesini kullandı. Eğitim ve kültürde denizlerin öneminin öğretilmesinin gerektiğini vurguladı.

Mavi Vatan'ın Stratejik Önemi

Yaycı, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekerek, "Türkiye 2 yarım ada ülkesidir ve bu durum göz ardı edilmemelidir" şeklinde konuştu. Ayrıca Türkiye'nin, Türk Devletler Teşkilatı içerisinde denize açılan kapısı olduğunu belirtti.

Denizcilik Potansiyeli

Cihat Yaycı, Türkiye'nin denizcilik alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. "Umutsuzluğa kapılmayın, denizcilik önemli bir ekonomik çıkış yolu" dedi. Eğitimde ve kültürde Mavi Vatan'a daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ödül Töreni

Yaycı'nın konuşmasının ardından, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay tarafından kendisine plaket verildi. Sempozyum, çeşitli sunum ve oturumlarla devam ediyor.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı (sol 2)...

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı (sol 2), Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Eğitim, Kültür ve Birliktelik Derneği tarafından Anamur Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu'na katıldı.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı (sol 2)...

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı (sol 2), Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Eğitim, Kültür ve Birliktelik Derneği tarafından Anamur Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu'na katıldı.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı (sol 2)...

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı (sol 2), Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Eğitim, Kültür ve Birliktelik Derneği tarafından Anamur Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu'na katıldı.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı (sol 2)...

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı (sol 2), Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Eğitim, Kültür ve Birliktelik Derneği tarafından Anamur Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu'na katıldı.

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