Mavi Vatan'ın Gözcüsü: Denizaltı Filosu İçin Hazırlanan Özel Klip

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Özel Klip
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 138 yıldır Mavi Vatan'ın güvenliğini sağlayan Denizaltı Filosu Komutanlığı için bir tanıtım klibi hazırladı.
Duygusal Anlar ve Faaliyetler
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından "sessiz ve derinde" temasıyla yayınlanan klipte, Türk donanmasına ait denizaltıların çeşitli faaliyetlerine dair görüntüler paylaşıldı.
Denizaltı Filosu Marşı ve Tatbikatlar
Ayaklıca hazırlanan yaklaşık üç buçuk dakikalık klipte, Denizaltı Filosu Marşı eşliğinde yapılan tatbikatlar da yer aldı. Bu özel klip, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü ve yeteneklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.