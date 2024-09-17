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Mavi Vatan'ın Gözcüsü: Denizaltı Filosu İçin Hazırlanan Özel Klip

Milli Savunma Bakanlığı, 138 yıllık Denizaltı Filosu'na özel bir klip yayınladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:39
Mavi Vatan'ın Gözcüsü: Denizaltı Filosu İçin Hazırlanan Özel Klip

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Özel Klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 138 yıldır Mavi Vatan'ın güvenliğini sağlayan Denizaltı Filosu Komutanlığı için bir tanıtım klibi hazırladı.

Duygusal Anlar ve Faaliyetler

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından "sessiz ve derinde" temasıyla yayınlanan klipte, Türk donanmasına ait denizaltıların çeşitli faaliyetlerine dair görüntüler paylaşıldı.

Denizaltı Filosu Marşı ve Tatbikatlar

Ayaklıca hazırlanan yaklaşık üç buçuk dakikalık klipte, Denizaltı Filosu Marşı eşliğinde yapılan tatbikatlar da yer aldı. Bu özel klip, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü ve yeteneklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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