Maya Sandu, Moldova Cumhurbaşkanı Olarak Görevine Başladı

Moldova'da ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Maya Sandu, yemin ederek resmi görevine başladı. 3 Kasım'daki seçimlerin ardından, başkent Kişinev'deki Cumhuriyet Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine; Parlamento Başkanı İgor Grosu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Domnika Manole, milletvekilleri ve yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yemin Töreni ve Açıklamalar

Moldova milli marşının okunmasıyla başlayan törende, Sandu, anayasaya el basarak yemin etti. Törende yaptığı konuşmada, Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik hedefinin altını çizen Sandu, "AB'nin kapısını açmayı başardık. Hedefimiz, Moldova'nın AB'de olması, barış ve istikrar içinde varlığını sürdürmesi. Avrupa entegrasyonu, güvenlik ve refaha giden yolumuz." ifadelerini kullandı.

Enerji Krizi ve Reform Vurgusu

Bunun yanı sıra, ülkesinin enerji alanındaki krizine de değinen Sandu, "Zor bir kış bizleri bekliyor ancak bunun üstesinden geleceğiz." dedi. Adalet sisteminde reform çalışmalarına devam edeceklerini belirten Sandu, yeni dönemde güçlü bir yönetim sergilemek için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

Seçim Sonuçları ve Geçmiş Başarılar

Moldova'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Maya Sandu, 3 Kasım'da yapılan seçimin ikinci turunda %55,33 oy oranı ile zafer elde ederek göreve getirilmişti. Rakibi, Rusya yanlısı Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Aleksandr Stoyanoglo, oyların %44,67'sini alarak seçimlerini kaybetmişti. Sandu'nun liderliğinde, Moldova için AB'ye katılım ve anayasa değişiklikleri konusunda referandum düzenlenmiş; seçmenlerin %50,35'i "evet", %49,65'i ise "hayır" oyu vermişti.

Parlamenter sistemle yönetilen Moldova'da, Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) iktidarında kalmaya devam ediyor.