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Mayıs Ayında 5 metrelik kar tünelleri: Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçiler kar tünellerinden geçiyor

Bitlis'te mayıs ayına rağmen kar tünelleri! Nemrut Krater Gölü'ne gitmek isteyenler kar tünellerinden geçiyor. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri büyülüyor.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 10:10
Mayıs Ayında 5 metrelik kar tünelleri: Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçiler kar tünellerinden geçiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda mayıs ayına rağmen 5 metreyi bulan kar tünelleri bulunuyor. Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Nemrut Kalderası, kentin önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor.

Her Yıl Binlerce Ziyaretçinin Akınına Uğruyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği kaldera bu yıl da yoğun kar yağışı aldı. Geçtiğimiz günlerde Tatvan Kaymakamlığı tarafından zirveye kadar olan karla kaplı yolu açılan Nemrut'ta Mayıs ayına girilmesine rağmen hala yer yer 5 metreyi bulan kar tünelleri bulunuyor.

2 Bin 250 Rakımda Kar Tünelleri

2 bin 250 rakım yükseklikte bulunan mükemmeliyet ödüllü krater gölünü görmek isteyen birçok ziyaretçi kalderaya akın ederken, kar tünellerinin içinde geçerek zirveye ulaşıyor.

Yol Yakında Açılacak

Yolu kardan tünelleri andıran kaldera yolu yılın büyük bölümü kapalı kalırken, zirveden kaldera içine kadar olan kısmın ise kısa süre sonra açılması planlanıyor.

Yazı Ayrı Kışı Ayrı Güzel

Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Kaldera doğal güzelliği ile ziyaretçilerin yanı sıra uzaydaki astronotların bile dikkatini çekmişti.

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