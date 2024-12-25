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Mayotte Adası'ndaki Chido Kasırgası'nda Ölü Sayısı 39'a Yükseldi

Mayotte Adası'nda Chido Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a ulaştı, 4 bin 260 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 00:25
Mayotte Adası'ndaki Chido Kasırgası'nda Ölü Sayısı 39'a Yükseldi

Mayotte Adası'nda Chido Kasırgası Sonrası Can Kayıpları Arttı

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da, Chido Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 39'a yükseldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Mayotte Valiliği, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Chido Kasırgası'nın etkileri büyük oldu. Ada'da 124'ü ağır olmak üzere toplam 4 bin 260 kişi yaralandı. Chido Kasırgası'nın ardından Mayotte'da yaklaşık 15 bölgede 34 arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Altyapıda Ciddi Hasar ve Yeniden Yapılanma Süreci

Kasırga sonrasında Ada'daki hanelerin yüzde 35'inde elektrik hizmeti yeniden sağlandı. Ancak, içme suyuna ulaşımda ciddi sorunlar devam ediyor. 14 Aralık tarihinde Ada'yı vuran Chido Kasırgası, saatteki hızı 220 kilometreyi aşarak ciddi hasara yol açmış, birçok bina ve derme çatma ev yıkılmıştır.

Ayrıca, elektrik direklerinin devrildiği ve ağaçların köklerinden söküldüğü Ada'da, okul binaları, Mamoudzou'daki hastane binası ve Mamoudzou Limanı da hasar gören yerler arasında yer alıyor.

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