Mazhar Alanson, 'Sanatçının Öyküsü' Kitabını İmzaladı: Masal Kitabı Olması Beni Heyecanlandırdı

Mazhar Alanson, 'Sanatçının Öyküsü' Kitabını Tanıttı

Usta şarkıcı Mazhar Alanson, 'Sanatçının Öyküsü' adlı yeni kitabının tanıtımını Bağdat Caddesi D&R şubesinde gerçekleştirdi. Etkinlikte, genç hayranlarıyla buluşan Alanson, söz ve bestesi kendisine ait ilk Türkçe eserlerinden biri olan 'Sanatçının Öyküsü' şarkısını da seslendirdi.

Kitap ve Şarkının Masal Dünyası

Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Turkuvaz Yayın Grubu'ndan gelen kitaplaştırma teklifinin kendisini çok şaşırttığını ve heyecanlandırdığını belirtti. Kitap, gündüzleri gökyüzünü izleyen, akşamları ise gördüklerini kabilesine aktaran bir sanatçının macerasını anlatıyor.

Sanatçı, "Bu şarkının masal kitabı olması hoşuma gitti, çok da güzel hazırlamışlar. Torunum almış, annesi okumuş. Benim için ilk defa olan bir şey ve biraz geç kaldım. Böyle bir şarkımın masal kitabı olmasını düşünenlere teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Geçmişe Dönüş ve Güzel Tepkiler

Alanson, 1990 yılında yayınlanan 'Ali Desidero' isimli şarkısının çocuklar ve gençler arasında büyük ilgi gördüğünü, klibini bir türlü çekemediklerini ancak yıllar sonra üniversitede bir öğrencinin bu şarkı üzerine bitirme tezi yaptığını da vurguladı. Bu anıların kendisi için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Kitapla ilgili gelen güzel tepkilerden oldukça memnun olduğunu belirten Alanson, minik okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Kitap Hakkında Detaylar

'Sanatçının Öyküsü' kitabı, Mazhar Alanson'un aynı isimli şarkısından ilham alınarak hazırlandı. Eser, Onur Ayboğa'nın resimlediği, Gülnar Mızrak'ın yayın editörlüğünü üstlendiği ve Burcu Bayam'ın grafik tasarımını yaptığı bir çalışmadır.

Usta şarkıcı Mazhar Alanson'un "Sanatçının Öyküsü" isimli yeni kitabı, Bağdat Caddesi D&R şubesinde tanıtıldı. Programda küçük okurlarıyla bir araya gelen Alanson, söz ve bestesi kendisine ait ilk Türkçe eserlerinden "Sanatçının Öyküsü" şarkısını da seslendirdi.

Usta şarkıcı Mazhar Alanson'un "Sanatçının Öyküsü" isimli yeni kitabı, Bağdat Caddesi D&R şubesinde tanıtıldı. Programda küçük okurlarıyla bir araya gelen Alanson, söz ve bestesi kendisine ait ilk Türkçe eserlerinden "Sanatçının Öyküsü" şarkısını da seslendirdi.