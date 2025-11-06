Mazıdağı Ekim Güvenlik Raporu: 78 Olay, 3 Tutuklama, Uyuşturucuya Darbe

Mazıdağı’nda Ekim Ayı Güvenlik Raporu: 78 Olayta 73 Yakalama, 3 Tutuklama

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen kapsamlı kolluk faaliyetleri sonucunda, ilçede toplam 78 farklı olayda 73 şahıs yakalandı ve 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş ve kimlik kontrolleri

İlçe Kaymakamlığı tarafından yayımlanan aylık bilgilendirme raporuna göre, güvenlik güçlerinin ekim ayı boyunca yaptığı kapsamlı asayiş uygulamalarında 26 bin 221 şahıs ve 33 in 43 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde aranan şahıslara da ulaşıldı. Kontroller neticesinde 13’ü UYAP, 1’i kayıp şahıs ve 105’i yoklama kaçağı olmak üzere toplam 119 şahıs yakalanarak yasal işlemler için Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 10 gram Skunk, 36,16 gram esrar ve 7,40 gram metamfetamin yer aldı. Ayrıca 43 kök kenevir bitkisi ile 199 gram kurutulmaya hazır kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda suç ve kaçakçılık malzemesi bulundu. Ele geçirilenler arasında 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet yazıcı printer, şarj kabloları, yılan kamera cihazı, alan tarama cihazı, sırt çantası, kürek, kazma, el küreği, pense ve 2 adet bakır çubuk yer aldı.

Trafik denetimleri ve kazalar

Bir aylık dönemde ilçede toplam 13 trafik kazası meydana geldi ve kazalarda 27 kişi yaralandı. Trafik ekiplerince kontrol edilen 4 bin 595 araçtan 184 aracın sürücüsüne ve 56 vatandaşa çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. Bu işlemler sonucunda toplamda 814 bin 387 lira para cezası kesildi ve 32 araç trafikten men edildi.

Kaymakamlık ve emniyet güçleri, raporda yer alan bulgular doğrultusunda halka yönelik güvenlik tedbirlerinin ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

