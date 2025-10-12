Mazıdağı'nda Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı, 1'i Ağır

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılardan H.A.'nın durumu ağır.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 17:59
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Olay, Mazıdağı-Derik kara yolunun kırsal Şanlı Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Kaza Ayrıntıları

Sürücüleri öğrenilemeyen 33 BJK 59 plakalı otomobil ile 27 AEV 344 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada, araçlarda bulunan Aziz A. (61), H.A. (62), Fedayi U. (23) ve Musab A. (20) yaralandı.

Yaralılar ve Müdahale

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin edinilen bilgiye göre, yaralılardan H.A.'nın durumu ağır.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; soruşturma devam ediyor.

