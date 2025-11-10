MCBÜ'de Atatürk'ü Anma: 87. Yılda Yoğun Katılım

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk 87'nci yılında iki yerleşkede düzenlenen törenlerle anıldı; akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:02
MCBÜ'de Atatürk'ü Anma: 87. Yılda Yoğun Katılım

MCBÜ'de Atatürk'ü Anma Törenlerine Yoğun İlgi

Törenler Şehit Prof. Dr. İlhan Varank ve Uncubozköy Yerleşkelerinde Gerçekleşti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Törenler, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi ile Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Programlara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin, Prof. Dr. Kadir Ay, Prof. Dr. Oktay Üçer, Genel Sekreter Erhan Doğan, dekanlar, merkez müdürleri, akademik-idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törenler anıta çelenk sunumu, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Ardından akademisyenler günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yaptı.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'ndeki programda MCBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Berber, "Modern Türkiye’nin İnşasında Atatürk Vizyonu" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Aynı saatlerde Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi'nde MCBÜ Salihli MYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Akdeniz, "Büyük Türk’ün Ardından" başlıklı konuşmasını sundu.

Programlar, konuşmaların ardından günün anlam ve önemine vurgu yapılarak sona erdi.

