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McDonald's Hamburgerlerinde Koli Basili Alarmı

ABD'de McDonald's hamburgerlerinde tespit edilen koli basili vakaları artarak 90'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:34
McDonald's Hamburgerlerinde Koli Basili Alarmı

McDonald's Hamburgelerinde Koli Basili Sorunu Büyüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 eyaletinde, McDonald's restoranlarında satılan hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) nedeniyle hasta sayısı 90'a yükseldi.

CDC Güncel Verileri Açıkladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede birkaç eyalette, özellikle McDonald's'ın 'Quarter Pounder' hamburgerinde bulunan koli basili bakterisine dair son durumu kamuoyuna duyurdu.

Hastalananlar ve Hastaneye Kaldırılanlar

Yapılan açıklamalara göre, hastalanan toplam kişi sayısı 90 olarak bildirildi. Bu kişilerden 27'sinin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ciddiyetle takip edildiği vurgulandı.

FDA'dan Açıklama

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), söz konusu bakterilerin, hamburgerlerde kullanılan dilimlenmiş soğanlardan kaynaklanabileceğini belirtti. Bunun üzerine ilgili eyaletlerdeki restoranlarda bu malzemenin kullanımına son verildiği duyuruldu.

Bir Kayıp da Verdik

CDC, 23 Ekim tarihinde koli basili nedeniyle hastalardan birinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. McDonald's, bu gelişmeler üzerine, bazı eyaletlerde söz konusu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurma kararı aldı.

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