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McDonald's Ürünlerinde E.Coli Tespit Edildi: Hasta Sayısı 104'e Yükseldi

ABD'de McDonald's hamburgerlerinde tespit edilen E.Coli bakterisi nedeniyle hasta sayısı 104'e ulaştı. 34 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:45
McDonald's Ürünlerinde E.Coli Tespit Edildi: Hasta Sayısı 104'e Yükseldi

ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısının 104'e yükseldiği bildirildi.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada, söz konusu bakteri ile ilgili durumun ciddiyeti vurgulanarak, hastalanan kişi sayısının 104 olduğu ve 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

CDC, daha önce 23 Ekim'de, bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Açıklamada, hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve sarmısak soğanın koli basili bakterisi içerebileceği, ancak bunun kesin olmadığı belirtildi.

McDonald's'ın, bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu ifade edildi. Ayrıca, CDC verilerine göre, koli basili bakterisinin ABD'de yıllık olarak yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu nedenle her yıl 2 binden fazla kişinin tedavi altına alındığı bilgisi sunuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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