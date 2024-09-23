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MCM Black Sea Eğitimleri Bulgaristan'da Gerçekleştirildi

MCM Black Sea Görev Grubu, Bulgaristan'da eğitimler ve koordinasyon toplantıları düzenledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:30
MCM Black Sea Eğitimleri Bulgaristan'da Gerçekleştirildi

MCM Black Sea Kapsamında Bulgaristan'da Eğitim Faaliyetleri

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu çerçevesinde 19-22 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Deniz Güvenliği İçin Temaslar ve Eğitimler

Millî Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, bu aktiviteler, Karadeniz'deki potansiyel mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini artırmak amacıyla düzenlendi. Faaliyet kapsamında, liman ziyareti ve koordinasyon toplantıları ile birlikte eğitim seminerleri de gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar, Karadeniz bölgesindeki işbirliğini güçlendirmek ve deniz güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black...

TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 2'nci Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'a liman ziyareti, koordinasyon toplantıları ve eğitimler yapıldı.

TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black...

TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 2'nci Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'a liman ziyareti, koordinasyon toplantıları ve eğitimler yapıldı.

TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black...

TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 2'nci Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'a liman ziyareti, koordinasyon toplantıları ve eğitimler yapıldı.

TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black...

TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 2'nci Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'a liman ziyareti, koordinasyon toplantıları ve eğitimler yapıldı.

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