MEB, 19 Alanda 50 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

MEB'den Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 farklı alanda toplamda 50 milli eğitim uzman yardımcısı istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, uzman yardımcılığı için gerekli şartları taşıyan adaylar, başvurularını 27-31 Ocak 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Adaylarda Aranan Koşullar

Adayların, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Başvurular, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk, eğitim bilimleri gibi çeşitli branşların yer aldığı toplam 19 farklı alanda kabul edilecektir.

Sözlü Sınav Detayları

Başvuruların ardından, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Şubat 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecektir. Sözlü sınav, Ankara'da 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sınavla ilgili her türlü bilgiye MEB Personel Genel Müdürlüğü'nden ulaşılabilecektir.