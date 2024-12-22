DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.408.020,38 0,55%

MEB, 19 Alanda 50 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 farklı alanda 50 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvurular 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 05:32
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 05:32
MEB, 19 Alanda 50 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

MEB'den Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 farklı alanda toplamda 50 milli eğitim uzman yardımcısı istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, uzman yardımcılığı için gerekli şartları taşıyan adaylar, başvurularını 27-31 Ocak 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Adaylarda Aranan Koşullar

Adayların, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Başvurular, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk, eğitim bilimleri gibi çeşitli branşların yer aldığı toplam 19 farklı alanda kabul edilecektir.

Sözlü Sınav Detayları

Başvuruların ardından, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Şubat 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecektir. Sözlü sınav, Ankara'da 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sınavla ilgili her türlü bilgiye MEB Personel Genel Müdürlüğü'nden ulaşılabilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Çocuk Gözaltısı: Baskınlar Sürüyor
2
Arjantin, Yeni Nükleer Enerji Planını Duyurdu
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
4
İsrail'in Gazze Saldırıları Avrupa'da İslamofobiyi Tırmandırıyor
5
Katar'ın Şam Büyükelçiliği 13 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı
6
Antalya'da Heyelan: Kaya Parçası 2 Katlı Evi Vurdu

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı