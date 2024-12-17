DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,75 -0,06%
ALTIN
2.973,27 0,2%
BITCOIN
3.742.881,64 -0,9%

MEB, 2024-2025 Yazılı Sınavları için Örnek Soru Kitapçıkları Yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 dönemine özel örnek soru kitapçıklarını yayımladı, videolar da erişime sunuldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:08
MEB, 2024-2025 Yazılı Sınavları için Örnek Soru Kitapçıkları Yayınladı

MEB, Yazılı Sınavlar İçin Örnek Soru Kitapçıklarını Yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, her sınıf düzeyinde hazırlanmış olan bu kitapçıklar, öğrencilerin erişimine açılan çözüm videolarıyla desteklenmiştir.

Örnek Sorular ve Çözüm Videoları Öğrencilerin Hizmetinde

Örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına yönelik hazırlanan konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolara dayanan bazı kazanım/öğrenme çıktıları için örnek sorulara yer verilmektedir. Bu öneriler, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehberlik eden bir nitelik taşırken, çözüm videoları ise öğrencilerin yazılı sınav sorularının cevapları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.

Sınav Sorularının Hazırlanması

Diğer yandan, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre, örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorular hazırlayacaktır. Bu, öğrencilerin daha kapsamlı bir şekilde sınavlara hazırlanmasını kolaylaştıracaktır.

Örnek soru kitapçıklarına ve çözüm videolarına, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kolayca ulaşılabilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
2
İsrail Savunma Bakanı Gazze'yi Kontrol Altında Tutma Taahhüdünde Bulundu
3
MEB, 2024-2025 Yazılı Sınavları için Örnek Soru Kitapçıkları Yayınladı
4
Elazığ'da 190 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
5
Türkiye'nin Gençlik Profili: Sosyal Medya, Eğitim ve İstihdam Verileri Açıklandı
6
İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Akdeniz'deki Rus varlığı endişe verici
7
İzmir'de Anestezi Hatası: 11 Yaşındaki Ege Avcı Hayatını Kaybetti

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!