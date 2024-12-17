MEB, 2024-2025 Yazılı Sınavları için Örnek Soru Kitapçıkları Yayınladı

MEB, Yazılı Sınavlar İçin Örnek Soru Kitapçıklarını Yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, her sınıf düzeyinde hazırlanmış olan bu kitapçıklar, öğrencilerin erişimine açılan çözüm videolarıyla desteklenmiştir.

Örnek Sorular ve Çözüm Videoları Öğrencilerin Hizmetinde

Örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına yönelik hazırlanan konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolara dayanan bazı kazanım/öğrenme çıktıları için örnek sorulara yer verilmektedir. Bu öneriler, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehberlik eden bir nitelik taşırken, çözüm videoları ise öğrencilerin yazılı sınav sorularının cevapları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.

Sınav Sorularının Hazırlanması

Diğer yandan, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre, örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorular hazırlayacaktır. Bu, öğrencilerin daha kapsamlı bir şekilde sınavlara hazırlanmasını kolaylaştıracaktır.

Örnek soru kitapçıklarına ve çözüm videolarına, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kolayca ulaşılabilmektedir.