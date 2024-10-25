MEB 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alım Kılavuzunu Yayınladı

MEB, Sözleşmeli Öğretmen Alımı İçin Kılavuzu Yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu yayımlayarak 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sürecini başlattı.

Mülakat Sonuçları E-Devlet Üzerinden Açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları, bugün saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklandı. Takip eden süreçte, MEB'in resmi internet sitesinde 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlandı.

Başvuru Süreci ve Tercih İşlemleri

Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen adayların, 17 Mayıs'ta duyurulan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" çerçevesinde gerçekleştirdiği sözlü sınavdan başarılı olma şartı detaylandırıldı. Bu doğrultuda, adayların tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları gerektiği açıklandı. Ayrıca, tercih başvurularını onaylatmak için herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne şahsen gitmeleri gerekmeyecek.

Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Kılavuz Detaylarına Ulaşım

Kılavuzda yer alan diğer detaylara ulaşmak için adaylar, MEB'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.