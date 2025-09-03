MEB, 2025-2026 Birinci Dönem Konu Soru Dağılım Tablolarını Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), birinci dönem ortak yazılı sınavlarına yönelik örnek konu soru dağılım tablolarını yayımladı. Bakanlık açıklamasında, söz konusu düzenlemenin Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği çerçevesinde hayata geçirileceği ifade edildi.

Uygulama Yetkisi ve Hazırlık Süreci

Açıklamaya göre ülke, il, ilçe ve okul düzeyinde yapılacak ortak yazılı sınavların içerikleri; il sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanacak ve yayımlanan konu soru dağılım tabloları esas alınarak uygulanacak.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının dönem başında, il sınıf/alan zümreleri Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşünü alarak temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeyleri için örnek teşkil edecek konu soru dağılım tablolarını oluşturdu.

Okul Düzeyinde Karar ve Erişim

Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı, ilgili eğitim kurumunun sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek. Ayrıca, tüm sınavlar konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak.

Konu soru dağılım tablolarına erişim için odsgm.meb.gov.tr adresi kullanılabiliyor.