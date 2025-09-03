DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.688 -0,27%
BITCOIN
4.593.791,21 -0,19%

MEB, 2025-2026 Birinci Dönem Konu Soru Dağılım Tablolarını Yayımladı

MEB, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı birinci dönem ortak yazılı sınavları için örnek konu soru dağılım tablolarını yayımladı. Tablolara odsgm.meb.gov.tr üzerinden erişilebilir.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:36
MEB, 2025-2026 Birinci Dönem Konu Soru Dağılım Tablolarını Yayımladı

MEB, 2025-2026 Birinci Dönem Konu Soru Dağılım Tablolarını Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), birinci dönem ortak yazılı sınavlarına yönelik örnek konu soru dağılım tablolarını yayımladı. Bakanlık açıklamasında, söz konusu düzenlemenin Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği çerçevesinde hayata geçirileceği ifade edildi.

Uygulama Yetkisi ve Hazırlık Süreci

Açıklamaya göre ülke, il, ilçe ve okul düzeyinde yapılacak ortak yazılı sınavların içerikleri; il sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanacak ve yayımlanan konu soru dağılım tabloları esas alınarak uygulanacak.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının dönem başında, il sınıf/alan zümreleri Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşünü alarak temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeyleri için örnek teşkil edecek konu soru dağılım tablolarını oluşturdu.

Okul Düzeyinde Karar ve Erişim

Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı, ilgili eğitim kurumunun sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek. Ayrıca, tüm sınavlar konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak.

Konu soru dağılım tablolarına erişim için odsgm.meb.gov.tr adresi kullanılabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
MEB, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliklerini Başlatıyor
4
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
5
Beykoz Belediyesi'nde Fazla Çalışan İddiası: Fidan Gül'ün İfadeleri
6
İnan: Van'dan Yükselen Ses 'Terörsüz Türkiye' Umudu
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor