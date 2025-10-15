MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: Sınıf Sınıf Tarihler

MEB 2025-2026 ortak sınav takvimini açıkladı. 6-10. sınıflar için Kasım, Nisan ve Haziran aylarında yapılacak sınavların tarihleri ve konu dağılımı yayımlandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:16
MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: Sınıf Sınıf Tarihler

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Resmen Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği ortak sınav takvimini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ortak sınav uygulaması, bu yıl da 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf kademelerinde devam edecek.

Yeni Eğitim Yılında Ortak Sınav Maratonu

MEB'in amacı, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirerek ülke genelinde ölçme-değerlendirmede bir standart oluşturmak. Bakanlığın yayımladığı takvim, öğrenci ve öğretmenlere hazırlık süreci için net bir yol haritası sunuyor. Bu kapsamda belirlenen kritik derslerde öğrenciler ortak sorularla değerlendirilecek.

1. Dönem Ortak Sınavları — Kasım 2025

Öğrenciler için ilk büyük sınav heyecanı Kasım 2025'te yaşanacak. 1. dönemin ilk yazılı sınavları kapsamında düzenlenen sınavlar ve tarihler şunlar:

7. Sınıf Türkçe: 4 Kasım 2025 Salı

8. Sınıf Türkçe: 5 Kasım 2025 Çarşamba

9. Sınıf Matematik: 6 Kasım 2025 Perşembe

Bu tarihlerde öğrenciler, ülke genelindeki akranlarıyla eş zamanlı olarak aynı soruları yanıtlayacak.

2. Dönem Ortak Sınavları — Nisan ve Haziran 2026

Eğitim yılının ikinci yarısında sınav yoğunluğu artıyor. MEB, bahar dönemini iki aşamalı bir takvimle planladı:

2. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Nisan 2026):

6. Sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026 Salı

6. Sınıf ve 8. Sınıf Matematik: 8 Nisan 2026 Çarşamba

10. Sınıf Matematik: 9 Nisan 2026 Perşembe

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026 Cuma

2. Dönem 2. Yazılı Sınavları (Haziran 2026):

7. Sınıf Matematik: 2 Haziran 2026 Salı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026 Çarşamba

Konu Dağılımı ve Erişim

MEB, sınavlarda kullanılacak konu dağılım tablolarını da açıkladı. Geçtiğimiz Eylül ayında yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan örnek konu-soru dağılım tabloları, il zümre öğretmenlerinin kendi tablolarını oluştururken faydalanacağı kaynak olarak paylaşıldı.

Bu materyaller sayesinde öğrenciler, hangi dersten hangi konuya ne kadar ağırlık verilmesi gerektiğini daha net görebilecek. Konu dağılımı tabloları, MEB'in Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi adresi odsgm.meb.gov.tr üzerinden tüm öğrencilerin erişimine sunulacak.

Sınavların Amaç ve İçeriği

MEB'in ortak sınav uygulamasındaki temel hedeflerinden biri, ezbere dayalı yaklaşımı azaltarak öğrencinin konuyu anlama ve yorumlama yeteneğini ölçmek. Bu doğrultuda sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin bilgi ve becerilerini daha derinlemesine sergilemelerine olanak tanıyacak şekilde tasarlanıyor.

