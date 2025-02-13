MEB 2025 İçin 117 Etkinlik Planladı, İhracat Gelişmeleri ve Daha Fazlası

MEB, Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele İçin 117 Etkinlik Planladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen Bilişim Ağı platformunda hazırladığımız 'Dijital Vatandaşlık Eğitimi' kursu ile yaklaşık 60 bin öğretmene ulaşılmıştır. 2025 yılı için ise 117 etkinlik planlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Gazzelilere Yönelik Çözüm Arayışları

Bakan Uraloğlu, devletin Gazzeli vatandaşlar için net bir irade ortaya koyduğunu belirtti ve Trump'ın açıklamalarının bu konuda doğru olmadığını vurguladı.

Depremden Etkilenen İllerin İhracatı Tırmanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin toplam ihracatı, 2023 yılına göre %5,4 artarak 24,2 milyar dolar oldu. Gaziantep, en fazla ihracat yapan il olarak 9,2 milyar dolara ulaştı.

Trump Dönemindeki Ticaret Fırsatları

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, NATO müttefiki Türkiye'nin ABD ile ticaretinin artacağına dair inancını dile getirdi.

Plastik Sanayisindeki Beklentiler

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, sürdürülebilir bir dünya için gıdaya uyumlu plastik pipetlere önem verileceğini belirtti.

Münih Güvenlik Konferansı Yaklaşıyor

61. Münih Güvenlik Konferansı, "Ukrayna ve Orta Doğu" konuları önceliğinde yarın başlayacak.

İstanbul Havalimanı Global Hub Olma Yolunda

ICAO Konsey Başkanı Sciacchitano, İstanbul Havalimanı'nın devasa bir hub haline geldiğini ve Türk havacılığının diğer ülkelerle rekabet ettiğini ifade etti.

2023 Yılında Başkent İhracatı 15 Milyar Doları Aştı

Başkent Ankara'nın ihracatı %16,8 artışla 15 milyar dolara yaklaştı.

ABD'de Kuş Gribi Krizi Artan Yumurta Fiyatlarına Yol Açtı

Yumurta fiyatları, kuş gribi salgını nedeniyle %53 oranında artış gösterdi ve büyük marketlerde sınırlama getirildi.

Gaz Depolarında Düşüş Beklentisi

Avrupa'nın gaz depolarının doluluğunun, ay sonunda %43'e düşmesi bekleniyor.

Şiddet Davranışları ile Bağlantılı Çalışmalar

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, bağımlı bireylerin şiddet davranışlarının daha fazla olduğunu belirtti.

Yapay Zeka ve Kötü Haberlerin Görünürlüğü

Uzmanlar, yapay zeka teknolojilerinin kötü haberleri daha görünür hale getirdiğini belirtiyor.

Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği ücretsiz yapay zeka eğitimi başlattığını açıkladı.

Sevgililer Günü Turizminde Hareketlilik

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Sevgililer Günü rezervasyonlarının büyük bir artış gösterdiğini duyurdu.

Gül İhracatında Büyüme

Türkiye'nin gül ticaret hacmi 5 yılda 18 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yangında Can Kurtaran Nakliye Firması

Siirt'te çıkan yangında bina sakinlerini kurtaran nakliye firması, olay anını anlattı.

Dijitalleşmenin Radyo Üzerindeki Etkileri

Radyo, bir asrı aşkın süredir etkinliğini koruyarak dijitalleşen dünyaya uyum sağlıyor.

Trabzonspor Galibiyet Özlemini Bitirmek İstiyor

Bordo-mavili ekip, Beşiktaş karşısında galip gelerek önemli bir zafer peşinde.

Pist Bisikletinde Milli Takım Tecrübe Kazanıyor

Milli Takım, 2028 Olimpiyatları için yoğun bir hazırlık sürecinde.