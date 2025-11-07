MEB 2026 Sınav Takvimi Açıklandı: LGS 14 Haziran, İOKBS 26 Nisan

MEB 2026 Sınav Takvimi Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı. Bakanlık, takvimle birlikte yıl boyunca yapılacak merkezi sınavların tarihlerine açıklık getirdi.

Öne çıkan sınav tarihler

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ise 26 Nisan 2026 Pazar tarihinde uygulanacak.

Diğer hususlar

Takvimde ayrıca gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları Sınavları, yürütülecek izleme araştırmaları ile e-Sınav merkezlerinde düzenlenecek sınavların tarihleri de yer aldı.

Takvime ulaşmak isteyenler, https://www.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilir.

