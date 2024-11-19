MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Özel Etkinlikler Düzenliyor

MEB’den 24 Kasım’a Özel Program

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm ili temsil eden "mesleğinde fark yaratan öğretmenler" için özel etkinlikler düzenliyor. Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek bu programlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğretmenler dahil birçok katılımcıyı ağırlayacak.

Öğretmenlerin Katılımıyla Başlıyor

Etkinlikler, 22 Kasım'dan itibaren başlayacak ve 81 ildeki resmi ve özel kurum öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşecek. Bu yıl için her ilden 2 öğretmen seçilerek etkinliklere dahil edilecek.

İstanbul Etkinlikleri

İstanbul’da düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde öğretmenler, 23 Kasım’da Çamlıca Tepesi, Çamlıca Camisi ve Beylerbeyi Sarayı gibi önemli kültürel yerlere gezi düzenleyecek. Ayrıca, öğretmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. 24 Kasım’da ise Topkapı Sarayı Müzesi ve Ayasofya gibi tarihi mekanlar ziyaret edilecek.

Ankara Etkinlikleri

Başkentteki etkinlikler arasında ise 23 Kasım’da Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf sergisi açılacak. Sonrasında, Şehit Öğretmenler Abidesi ve daha birçok tarihi alan ziyaret edilecek. 24 Kasım'da MEB üst düzey yetkilileriyle Anıtkabir ziyareti planlanıyor.

Erzurum’da Maarif Kongresi

Bakanlık, 26 Kasım’da Erzurum’da "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temasında Maarif Kongresi düzenleyecek. Oyun ve arkadaşlık, aile ve sosyal sorumluluk çalışmaları gibi konuların ele alınacağı kongreye 2 bin 178 kişi başvurdu. Yapılan değerlendirmede, 536 bildiri jüriye sunulacak.

Kongreye katılan öğretmenler, 27 Kasım’da Erzurum’daki tarihi mekânları ziyaret edecekler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.