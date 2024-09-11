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MEB, 5 ve 9. Sınıflara Yönelik Yeni Ölçme Araçlarını Yayınladı

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçlarını erişime sundu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:13
MEB, 5 ve 9. Sınıflara Yönelik Yeni Ölçme Araçlarını Yayınladı

MEB Yeni Ölçme Araçlarını Yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlamayı planladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda 5 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik örnek ölçme araçlarını internet üzerinden erişime açtı.

Bütüncül Eğitim Yaklaşımı

Bakanlığın duyurusuna göre, yeni ölçme araçları "bütüncül eğitim yaklaşımı" esas alınarak hazırlandı. Bu yaklaşım, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki yönlerini bir bütün olarak ele almayı vurgulamaktadır.

Ölçme Değerlendirme Uygulamalarında Yenilikler

Yeni müfredat kapsamındaki ölçme ve değerlendirme yöntemleri, tanılayıcı, geliştirici ve düzey belirleyici süreçleri de içerecek şekilde yeniden düzenlendi. Öğretmenlerin kullanabileceği çeşitli araçlar arasında ödevler, projeler, performans görevleri, öğrenci portfolyoları ve gözlem formları bulunuyor.

Öz ve Akran Değerlendirme Formları

MEB, ölçme uygulamalarını desteklemek amacıyla öz ve akran değerlendirme formlarını da hazırladı. Bu formlar sayesinde öğrenci başarısının daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesini amaçlanıyor.

Geçerli ve Güvenilir Ölçme Araçları

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde daha geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme ve değerlendirme aracına ihtiyacı göz önünde bulundurularak, yayınlanan örnek araçlar çeşitli becerilerin ölçülmesini kolaylaştırmak için tasarlandı.

Ölçme araçlarına odsgm.meb.gov.tr adresinden ulaşmak mümkün.

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