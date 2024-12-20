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MEB, 668 Öğrenciyi Yurt Dışına Lisansüstü Eğitim İçin Gönderecek

MEB, 668 öğrenciye yurt dışında burslu lisansüstü eğitim fırsatı sunuyor. Başvurular 31 Aralık’a kadar alınacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:07
MEB, 668 Öğrenciyi Yurt Dışına Lisansüstü Eğitim İçin Gönderecek

MEB, Yurt Dışında Eğitim İçin 668 Öğrenciyi Seçiyor

Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 668 öğrenciyi yurt dışında burslu lisansüstü eğitim için göndereceğini açıkladı. Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında, 77 üniversite ve 20 farklı kamu kurumundan öğrenci seçilecek.

Yurt Dışında 37 Farklı Ülkede Eğitim İmkanı

2024 YLSY programı çerçevesinde öğrenciler, 37 farklı ülkede eğitim alacak. Bu yıl, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi yeni isimlerle de iş birliği yapılacak. Bu, daha önce yurt dışında eğitim alanında gönderim yapılmamış kurumları da kapsıyor.

439 Farklı Alandan Başvuru Olacak

2024 YLSY çalışmaları kapsamında, 439 farklı lisans alanından mezunlar başvuru yapabilecek. Burs tahsis edilecek alanlar arasında, uluslararası finans, yapay zeka, büyük veri, biyoteknoloji, finansal teknolojilerde inovasyon gibi birçok önemli alan yer alıyor.

Başvurular 23 Aralık’ta Başlıyor

Adaylar, başvurularını 23-31 Aralık tarihleri arasında MEB'in resmi burslu öğrenci sistemine (rebus.meb.gov.tr) yapabilecekler. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ilgili kadrolara atanacaklar.

20 Binden Fazla Öğrenci Burs Kazandı

Öte yandan, 1416 sayılı kanun kapsamında 1929'dan bu yana 20 binden fazla öğrenci burs almaya hak kazandı. Şu anda 2 bin 994 burslu öğrenci, 45 farklı ülkede lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

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